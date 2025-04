Mercato FC Nantes : Gros coup dur à venir pour le FCN !

Le FC Nantes s’apprête à vivre un mercato estival sous haute tension. Le départ annoncé de Pedro Chirivella, pilier du milieu de terrain du FCN, pourrait bouleverser l’équilibre de l’équipe.

Mercato FC Nantes : Chirivella, l’âme du jeu nantais sur le départ ?

Arrivé en 2020 en provenance de Liverpool, Pedro Chirivella s’est imposé comme un cadre du vestiaire et un métronome dans l’entrejeu. Sa vision du jeu, sa capacité à dicter le tempo et à sécuriser la relance ont fait de lui un joueur incontournable dans le système nantais. Mais après cinq saisons pleines, l’histoire entre l’Espagnol et les Canaris semble toucher à sa fin.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Le FCN négocie un départ à 6M€

Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, aucune proposition de prolongation ne lui aurait été faite. Un silence qui en dit long, alors que Valence, son club de cœur, frappe à la porte. Selon les informations de RMC Sport, le club de Liga serait très intéressé par un retour au bercail de l’ancien international U20 espagnol. Et pour Pedro Chirivella, l’opportunité de revenir dans sa ville natale pourrait bien peser lourd dans la balance.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : Le départ d’un taulier se précise !

De son côté, Waldemar Kita ne serait pas opposé à une vente. Une offre avoisinant les 5 millions d’euros pourrait convaincre la direction nantaise, surtout pour un joueur arrivé libre. Mais cette perte pourrait coûter cher sportivement… Pour les supporters, le départ de Chirivella aurait un goût amer.

Lisez aussi : Mercato FC Nantes : 12M€, le FCN tient une mine d’or !

Au-delà de ses qualités techniques, il incarne l’esprit combatif du FC Nantes. Trouver un remplaçant à la hauteur ne sera pas une mince affaire pour un club qui joue souvent avec des moyens limités. Le chantier est lancé.