ASSE : Focus immédiat sur le derby face à l’OL

L’ASSE s’est immédiatement tournée vers le derby qui l’oppose à l’OL dimanche prochain, après le match nul frustrant face au Stade Brestois en Ligue 1. Eirik Horneland et Lucas Stassin ont annoncé la couleur.

Derby explosif : L’ASSE en difficulté avant d’affronter un OL en pleine forme

L’ASSE n’a pas réussi à renouer avec la victoire après ses défaites contre le PSG (1-6) et le RC Lens (1-0). Elle a été tenue en échec par le Stade Brestois à Geoffroy-Guichard dimanche (3-3). Les Stéphanois sont donc dans une spirale négative avant la réception de leurs rivaux, les Lyonnais, en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

Contrairement à cela, Lyon est dans une dynamique positive avec cinq victoires lors de ses six derniers matchs en championnat. L’ennemi de l’AS Saint-Etienne est désormais 4e, à un petit point du podium. De plus, l’OL est en quarts de finale de la Ligue Europa et affrontera Manchester United jeudi à Old Trafford. Si les Gones se qualifient pour les demi-finales, ils arriveront dans le Forez avec davantage de confiance et de détermination.

Horneland cash avant ASSE-OL : « Il faudra croire en nous »

Quant à l’ASSE, elle doit se montrer plus solide défensivement pour espérer remporter le derby retour. Un derby crucial vers lequel Eirik Horneland s’est immédiatement tourné après la rencontre avec Brest. « J’espère que mes joueurs croiront en eux après ce rendez-vous manqué contre le SB29, surtout à l’approche du derby », a-t-il déclaré en conférence de presse.

L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a même donné les premières consignes pour le choc entre les deux clubs rivaux. « Il faudra aborder ce match comme on a joué cette deuxième période face aux Brestois. Il va falloir transformer ces nuls en victoires, car nous avons besoin de trois points pour avancer. Il faut garder la tête froide, il y a encore des points à aller chercher », a-t-il indiqué.

Stassin : « Nous devons être prêts pour arracher une victoire »

Lucas Stassin, actuel meilleur buteur des Verts, a également évoqué le derby ASSE-OL de dimanche prochain. « Le derby ? Les supporters attendent ce match avec impatience, et nous aussi, les joueurs. Ça sera un grand match et il faudra qu’on soit prêts pour arracher une victoire. J’espère qu’on va pouvoir donner aux supporters ce qu’ils attendent », a-t-il confié à France Bleu Saint-Étienne Loire.