ASSE : Horneland s’agace des joueurs « déconnectés »

L’ASSE a arraché un point face au Stade Brestois (3-3), mais la prestation laisse un goût amer. Erik Horneland pointe du doigt un mal persistant : l’incapacité de son équipe à jouer un match plein.

ASSE-Brest : Une entame ratée, encore une fois

Ce dimanche à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne a une nouvelle fois soufflé le chaud et le froid. Opposés à Brest pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, les Verts ont arraché un nul spectaculaire (3-3), mais au prix d’une première période ratée. Deux buts encaissés dans la première demi-heure, une défense friable, et surtout une impression de déjà-vu.

Erik Horneland ne cache plus son agacement : « Aujourd’hui encore, on a mal démarré. On a trop de moments où on déconnecte, où l’on n’est plus dans notre projet de jeu ». Un constat amer pour le technicien norvégien, qui voit son équipe rester relégable, à trois points du Havre, barragiste.

Des signes encourageants… mais insuffisants

Si la première période a été inquiétante, la seconde a offert un tout autre visage. Davitashvili, très remuant, a été tout proche d’offrir la victoire aux Verts. Un sursaut d’orgueil salué par Horneland : « Cette deuxième mi-temps doit nous servir de référence et nous redonner confiance », a-t-il confié. Dans un stade Geoffroy-Guichard bouillant, Saint-Étienne a montré qu’il avait les ressources pour lutter. Mais l’irrégularité reste le talon d’Achille de cette équipe.

« Il faut qu’on se batte pour avoir plus de continuité, de meilleures séquences de jeu. On doit construire un style, une identité claire, et la tenir sur toute la durée d’un match », martèle l’entraîneur. À cinq journées de la fin, l’ASSE n’a plus le droit à l’erreur.

Chaque point comptera dans la lutte pour le maintien. Et surtout, chaque minute de jeu. Car comme l’a répété Horneland, « trop de moments de déconnexion » peuvent être fatals. Le message est clair : il est temps pour les Verts de se reconnecter… et de ne plus décrocher.