Classement ASSE : Un nul insuffisant, la Ligue 2 se profile

Accrochée par le Stade Brestois, l’ASSE reste 17e au classement à l’issue de la 29e journée de Ligue 1. Ce qui constitue une mauvaise opération pour les Stéphanois dans la course au maintien, à seulement cinq journées de la fin du championnat.

Classement ASSE : Les Verts stagnent et voient le maintien s’éloigner !

Le classement de l’ASSE est resté inchangé ! Les Verts ont certes pris un point grâce au match nul concédé au Stade Brestois à Geoffroy-Guichard (3-3), mais ils sont toujours en position de relégable.

Le Stade de Reims, qui était à leur portée avant cette journée, s’est envolé grâce à sa victoire surprise sur le RC Lens à Bollaert (0-1). Angers SCO a pris une distance confortable avec l’AS Saint-Etienne en allant s’imposer à Montpellier contre la lanterne rouge (0-2).

Les Verts comptent désormais 3 points de retard sur le nouveau barragiste, le Havre AC, qui a été laminé par le Stade Rennais (1-5) en Normandie. Quant au SDR (15e) et au SCO (14e), ils possèdent respectivement une avance de 5 et 6 points sur l’ASSE dans la course au maintien.

Cauchemar défensif à Saint-Etienne : 3 buts marqués pour un point !

L’équipe d’Eirik Horneland s’est mise sous pression en ne remportant pas le premier match de la série de quatre rencontres à domicile dans ce sprint final. Elle a encaissé deux buts sur coup de pied arrêté, dont une erreur de son gardien et capitaine Gautier Larsonneur.

Collectivement, les Stéphanois ont encore montré des largesses défensives en concédant trois buts. Menés (1-0), (2-1), puis (3-2), ils ont couru après l’égalisation à chaque fois. Ils y sont parvenus grâce à Lucas Stassin, puis Irvin Cardona, auteur d’un doublé.

C’est une situation difficile pour l’ASSE qui déploie d’énormes efforts pour marquer 3 buts dans un match sans parvenir à le remporter, en raison de ses faiblesses défensives. Saint-Étienne possède désormais, seule, la pire défense de la Ligue 1 avec 67 buts encaissés en 29 matchs. Elle a dépassé le Montpellier HSC qui en a concédé 66 et est quasiment relégué.

L’ASSE n’a plus son destin entre les mains !

Les Verts ont encore une infime chance de se maintenir dans l’élite à l’issue de la saison, mais leur destin ne leur appartient plus. Leur sort dépend des faux pas de leurs concurrents dans la course au maintien. L’ASSE (24 points) doit espérer des contre-performances du Havre AC (27 points), du Stade de Reims (29 points), d’Angers SCO et du FC Nantes (30 points).