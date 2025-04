Aston Villa vs PSG : Unai Emery met en garde le Paris SG

Le technicien d’Aston Villa, Unai Emery, lance un avertissement au PSG avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Anglais vont tenter de créer la surprise à domicile.

Aston Villa vs PSG : Le Paris SG va-t-il chuter à Villa Park ?

Aston Villa reçoit le PSG ce mardi pour le compte du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Battus à l’aller au Parc des Princes (1-3), les Anglais espèrent renverser la situation à domicile devant leurs supporters. Le technicien du club anglais, Unai Emery, ne digère pas encore la défaite de son équipe à Paris.

« Le résultat à Paris n’est pas celui que l’on espérait, mais il y avait un bon équilibre. Il faut gagner, et un but ne suffit pas, mais si on mène au score, on ne sera pas loin. Il faut qu’on soit constants pendant 90 minutes, et comme contre Bruges, montrer qu’on est prêts à tout, même la prolongation, même la séance des tirs au but. », a-t-il dit en conférence de presse ce lundi.

Unai Emery secoue son vestiaire pour créer l’exploit et rejoindre les demi-finales. « On doit suivre notre plan le plus possible, être protagonistes. À l’aller, les Parisiens ont montré des choses, mais nous aussi, on a montré notre capacité à être compétitifs à ce niveau, à être proches d’eux. Et demain, tactiquement, on va essayer d’être les meilleurs possibles, collectivement. On doit croire en nous, les respecter, mais nous servir de Villa Park comme d’une forteresse, de notre maison, et partager avec nos supporters ce grand match. », a-t-il ajouté.

Le PSG ne doit donc pas sous-estimer Aston Villa. Cette formation de Premier League est solide à domicile. Il faut aussi noter que Unai Emery est un expert des confrontations à élimination directe, capable de renverser les plus grosses équipes lorsqu’il est dans la position d’outsider. Unai Emery affiche un taux de réussite de 81,6 %, avec 40 victoires en 49 matchs.

