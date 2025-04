Mercato PSG : Luis Enrique recale une star anglaise !

Le technicien du PSG, Luis Enrique, pose son veto pour la signature d’un attaquant anglais. Le profil du joueur ne correspond pas à son style de jeu.

Mercato PSG : Luis Enrique dit Non à un international anglais

Après le départ de l’attaquant français, Kylian Mbappé, lors du dernier mercato estival, les dirigeants du PSG ont ciblé de nombreux joueurs pour renforcer la ligne offensive du club. Mais le technicien du Paris SG, Luis Enrique, a réussi à mettre en place une équipe compétitive sans la signature de plusieurs pépites.

Les pensionnaires du Parc des Princes ont été très discrets lors du dernier mercato hivernal et ont recruté seulement l’ailier géorgien, Khvicha Kvaratskhelia, en provenance de Naples. Depuis l’été dernier, le nom de Marcus Rashford est évoqué pour un transfert à Paris. En difficulté à Manchester United, l’international anglais a voulu se relancer dans un nouveau club. Mais Luis Enrique s’est opposé à son arrivée au Paris SG.

Finalement, l’attaquant anglais a rejoint Aston Villa lors du dernier mercato hivernal sous la forme de prêt et forme une attaque de feu avec Marco Asensio. La star mancunienne a déjà disputé 11 rencontres toutes compétitions confondues avec les Villans, a inscrit un but et délivré 3 passes décisives.

Selon Le Parisien, Marcus Rashford aurait une nouvelle fois été proposé au Paris Saint-Germain en vue du prochain mercato estival. Mais l’entraîneur espagnol est ferme sur sa position. Il ne veut pas de l’attaquant anglais à Paris. Luis Enrique compte sur ses gâchettes offensives pour faire ravage encore la saison prochaine. Le profil de Rashford ne correspond pas à son style de jeu.