Coup de tonnerre : Kylian Mbappé saisit les comptes du PSG !

Le conflit opposant Kylian Mbappé à son ancien club, le PSG, a connu un nouveau rebondissement ce jeudi. L’attaquant du Real Madrid a fait procéder à une saisie conservatoire des comptes du club de la capitale.

Kylian Mbappé passe à l’offensive : Saisie conservatoire record contre le PSG

Depuis leur séparation à l’issue de la saison passée, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé sont en conflit. Désormais au Real Madrid pour les cinq prochaines saisons, l’attaquant de 26 ans réclame ses derniers mois de salaire ainsi que des primes au PSG.

Face à l’intransigeance de Nasser Al-Khelaïfi et la direction du club parisien, le capitaine de l’équipe de France a notamment décidé de faire saisir, ce jeudi, 55 millions d’euros sur les comptes bancaires du PSG, « à titre conservatoire », par le tribunal judiciaire de Paris, comme l’ont annoncé ses avocats, à en croire l’AFP et L’Équipe.

Contacté par RMC Sport, Maître Delphine Verheyden, avocate de Kylian Mbappé, a confirmé cette information, rappelant surtout la simplicité du dossier opposant son client au Paris Saint-Germain.

« Ce dossier est simple, c’est un employeur qui refuse de payer son employé », a déclaré l’avocate française, qui assure aussi avoir informé l’UEFA de la situation. De son côté, le PSG reste serein et clame son souhait d’aller aux prud’hommes pour contraindre Mbappé à respecter les engagements qu’il a pris.

« Un récit fantasque relevant d’un univers parallèle », répond le PSG

Accusé par Kylian Mbappé, via ses avocats, de ne pas avoir versé 55 millions d’euros de salaires et primes, le récent Champion de France a déclaré qu’il se défendrait sans problème devant les prud’hommes.

« Après avoir, une nouvelle fois, entendu aujourd’hui un récit fantasque relevant d’un univers parallèle, le PSG continue de ne pas comprendre pourquoi Kylian Mbappé ne saisit pas le conseil des prud’hommes, seule juridiction compétente pour trancher le litige qui l’oppose à son ancien club », a déclaré un porte-parole de la direction du Paris Saint-Germain dans un communiqué de presse, qui fait suite à la conférence de presse des avocats du Champion du monde 2018.

« Ses avocats prétendent que c’est parce qu’il n’est pas un salarié comme les autres. Le PSG estime, au contraire, qu’il est un salarié comme les autres et qu’il doit respecter les engagements clairs et répétés, publics et privés, qu’il a pris envers son employeur, alors qu’il a bénéficié d’avantages sans précédent de la part du club pendant sept ans à Paris », ajoute le club entraîné par Luis Enrique.

Depuis le début de cette affaire, le PSG insiste sur le fait de porter ce dossier devant cette juridiction. « Puisque le PSG veut aller aux prud’hommes, nous irons aux prud’hommes », a d’ailleurs reconnu Me Frédérique Cassereau, l’une des avocates de Kylian Mbappé. Toutefois, le clan Mbappé n’est pas dupe et soupçonne Nasser Al-Khelaïfi et les siens de vouloir gagner du temps par cette stratégie.

Me Frédérique Cassereau explique notamment que : « lorsque le sujet concernait uniquement les primes et les salaires, le juge naturel était celui des instances sportives. En gros, on règle ses problèmes en interne, et il n’était pas nécessaire de saisir les prud’hommes à ce stade (…) Pourquoi cette stratégie ?

Pour pousser le joueur à aller devant une juridiction dont on sait, par nature, que les délais de traitement sont beaucoup plus longs que la normale. C’était une tentative d’épuisement, destinée à le déstabiliser une nouvelle fois. Mais puisque le PSG veut aller aux prud’hommes, nous irons aux prud’hommes. Nous sommes absolument convaincus que le conseil des prud’hommes sera très intéressé de connaître les règles et les codes du PSG. »

