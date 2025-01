Mercato OM : Marcus Rashford a choisi sa prochaine destination

Cible de l’OM sur ce mercato, Marcus Rashford se rapproche d’un départ de Manchester United. L’attaquant anglais a tranché pour sa future destination.

Mercato : L’OM et Marcus Rashford, un intérêt non réciproque

Alors que le mercato d’hiver touche à sa fin, l’OM multiplie les pistes en vue renforcer son effectif. Et parmi les noms circulant ces derniers jours à Marseille, celui de Marcus Rashford, en grande difficulté à Manchester United, revient avec insistance.

Depuis l’arrivée de Ruben Amorim sur le banc mancunien, l’attaquant anglais voit son temps de jeu se réduire comme peau de chagrin. Poussé vers la sortie, Marcus Rashford pourrait donc quitter Old Trafford dès ce mois de janvier. C’est dans ce contexte que l’OM a rapidement manifesté son intérêt, en espérant attirer l’international anglais sur la Canebière.

Les dirigeants marseillais ont même pris des renseignements auprès de Manchester United en vue d’un prêt du joueur jusqu’à la fin de la saison. Une belle opération qui permettrait au club phocéen de réaliser un nouveau coup après les arrivées de Mason Greenwood et Adrien Rabiot l’été dernier. Toutefois, les espoirs marseillais sont rapidement douchés.

L’attaquant anglais déterminé à rejoindre le FC Barcelone

En effet, selon le média espagnol Mundo Deportivo, Marcus Rashford a déjà une destination privilégiée : le FC Barcelone. L’attaquant anglais verrait d’un bon œil un départ en Catalogne et serait prêt à patienter quelques jours de plus si nécessaire. Le Barça, de son côté, devrait d’abord procéder à quelques ventes pour libérer de la masse salariale et ainsi pouvoir accueillir Rashford.

De son côté, l’OM devra se montrer patient et attendre le dénouement de ce feuilleton. Car si le Barça ne parvient pas à finaliser l’arrivée de Marcus Rashford, les Phocéens pourraient saisir cette opportunité. Mais pour l’heure, c’est bien le club entraîné par Hansi Flick qui tient la corde dans ce dossier.