Mercato RC Lens : Anass Zaroury sur le départ cet été ?

Anass Zaroury n’est plus en odeur de sainteté au RC Lens. L’ailier marocain est poussé vers la sortie au RCL à quelques mois de l’ouverture du mercato estival.

Mercato RC Lens : Anass Zaroury en danger au RCL

Anass Zaroury pourrait plier ses bagages et quitter le RC Lens quelques mois seulement après son transfert au club artésien. Arrivé au RCL lors du dernier mercato estival, l’international marocain ne comble pas parfaitement les attentes des dirigeants lensois.

Cette saison, Anass Zaroury a fait 23 apparitions en Ligue 1 avec les Sang et or et n’a inscrit le moindre but. Ce mauvais rendement de l’ailier marocain pousse les dirigeants du Racing Club de Lens à envisager son départ lors du prochain mercato estival.

À voir Mercato : L’OM tient sa première recrue de l’été 2025 !

Lire aussi : Mercato : Will Still prépare une révolution au RC Lens !

Selon les informations d’Africafoot, Anass Zaroury n’entre plus dans les plans du technicien du RC Lens, Will Still et devra chercher un nouveau point de chute pour poursuivre sa carrière. Un club de Liga bouge les lignes pour l’accueillir et le relancer. L’entraîneur de Valence FC, Carlos Corberan, aurait jeté son dévolu sur l’international marocain afin de renforcer le secteur offensif de son équipe.

Lire aussi : RC Lens : Will Still prend une décision inattendue !

La direction de cette formation espagnole aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur. Si elle formule une offre alléchante, les dirigeants du RCL vont donner leur feu vert et boucler cette opération dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2028, la valeur marchande d’Anass Zaroury est estimée à 8 millions d’euros.

À voir Aston Villa-PSG : Enrique opère deux changements, les compos