Mercato : Will Still prépare une révolution au RC Lens !

Alors que le RC Lens connaît une saison relativement mitigée, Will Still pourrait procéder à une profonde refonte de son effectif lors du prochain mercato estival. Explications.

Stabilité au RC Lens : Quatre joueurs clés proches de rester

Défait à domicile par le Stade de Reims (0-2) vendredi passé, et ce malgré une domination sans partage, le RC Lens traverse une saison difficile. Les hommes de Will Still pointent désormais à la neuvième place en Ligue 1, loin d’une qualification en Coupe d’Europe. Pour autant, les dirigeants lensois se projetteraient déjà sur la saison prochaine.

Dans cette optique, Will Still aimerait retenir quatre cadres, qui seraient sur le point de parapher une prolongation. En effet, Ruben Aguilar, Deiver Machado, Adrien Thomasson et Florian Sotoca devraient prochainement prolonger leur engagement avec le RC Lens, selon les informations de But Football Club.

Si les supporters nordistes s’attendent certainement à des recrues de taille lors du prochain mercato estival, l’entraîneur et les dirigeants des Sang et Or privilégieraient pour le moment ces quatre prolongations, signe de stabilité. Mais ce n’est pas tout.

L’Heure du Renouveau ? Les Cadres sur le départ

Si Ruben Aguilar, Deiver Machado, Adrien Thomasson et Florian Sotoca pourraient prochainement prolonger leur contrat à Lens, d’autres cadres devraient profiter du mercato estival à venir pour changer d’air. Si Jonathan Gradit a rempilé jusqu’en 2028, d’autres éléments clés pourraient quitter le navire.

Le cas le plus notable est celui de Facundo Medina, dont la valeur sur le marché attire les convoitises. Prêté par Manchester City, Juma Bah (19 ans) pourrait lui aussi faire ses valises. En parallèle, plusieurs jeunes issus du centre de formation pourraient se voir offrir une opportunité. Chez les milieux, les interrogations sont nombreuses.

Mendy (32 ans) pourrait ne pas être conservé, tandis que Neil El Aynaoui (23 ans) attire déjà des clubs étrangers. Des jeunes comme Sishuba ou Diouf pourraient voir leur rôle s’accroître. Les prolongations de Thomasson (jusqu’en 2026) et d’Andy Diouf (jusqu’en 2028) offrent néanmoins quelques certitudes.

Le chantier offensif pourrait être conséquent. Sishuba, Sotoca ou encore Aguilar discutent d’une prolongation, mais certains éléments sont sur le départ. Le retour de prêt de Guilavogui (27 ans) reste flou, tout comme l’avenir de joueurs comme Nzola ou Satriano.

Pour Will Still, fraîchement arrivé, cette intersaison s’annonce comme un vrai test. L’entraîneur du RC Lens devra reconstruire un effectif qui pourrait perdre en stabilité, mais pourrait aussi se renouveler avec des jeunes ou des paris audacieux. Une page est sur le point de se tourner à Lens.