Catastrophe en vue à l’OM : Riolo alerte sur De Zerbi !

À quelques jours du match entre l’OM et Montpellier, Roberto De Zerbi est sous pression. Ses méthodes sont de plus en plus critiquées, avec un risque de catastrophe qui plane au-dessus du Vélodrome.

Après la défaite contre l’AS Monaco (3-0), l’inquiétude grandit autour de l’Olympique de Marseille. Le club entraînée par Roberto De Zerbi a perdu sa deuxième place de Ligue 1 au profit des Monégasques et n’a plus le droit à l’erreur dans la course à la Ligue des Champions. Et même si l’OM a encore son destin en main, ces certains observateurs se montrent très pessimistes.

Daniel Riolo, consultant pour RMC, a notamment partagé ses craintes concernant De Zerbi. Il a pointé du doigt l’attitude du coach italien, son manque d’impact sur les joueurs et son adaptation incertaine à l’environnement marseillais. « Le match de samedi m’a vraiment fait peur (…). Et ce qui m’a peut-être le plus gêné, c’est l’attitude de De Zerbi. Elle n’était que négative, parce qu’il ne maîtrisait rien, il n’avait aucun impact sur les joueurs dans ses colère », a-t-il déploré.

Une course à la Ligue des Champions compliquée pour l’Olympique de Marseille

Riolo doute de la capacité de l’OM à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Un tel échec sportif sera une catastrophe pour les Phocéens et aura des répercussions mais aussi l’avenir De Zerbi. Il estime alors que seul un mauvais pas des autres concurrents dans la course à la C1 permettra à Marseille d’atteindre son objectif européen.

« Je commence à douter de tout dans le staff de l’OM, les joueurs et Roberto De Zerbi. Si l’OM doit terminer dans la bonne zone, à mon sens, c’est parce que les autres vont glisser », a-t-il déclaré. La pression monte sur De Zerbi et ses hommes, qui devront impérativement s’imposer samedi face à Montpellier. Un tout autre résultat pourrait plonger Marseille dans une ambiance encore plus électrique.

