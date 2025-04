ASSE-Brest (3-3) : Faiblesse défensive ou force mentale ?

Accrochée par Brest à Geoffroy-Guichard (3-3), l’ASSE a encore été fébrile défensivement. Néanmoins, Olivier Dall’Oglio estime qu’elle a fait preuve d’une force mentale extraordinaire pour revenir chaque fois à hauteur de son adversaire.

L’ASSE fébrile défensivement, mais arrache le nul contre le SB29

En quête de victoire à domicile depuis le 4 janvier 2025, l’ASSE a été tenue en échec par Brest devant ses supporters dans un Chaudron bouillant. Les Stéphanois ont été menés à trois reprises par les Brestois, malgré le soutien massif de leur public. Mais l’équipe stéphanoise s’en est sortie grâce à la réussite de ses trois attaquants.

Le buteur Lucas Stassin a égalisé le premier but (1-1, 17e), puis Irvin Cardona a remis les pendules à l’heure à chaque fois que le SB29 est passé devant (2-2, 34e) et (3-3, 80e). Zuriko Davitashvili, le troisième attaquant des Verts, a tiré le corner qui a débouché sur le premier but. De plus, il a été passeur décisif sur le deuxième but de son équipe.

Dall’Oglio loue la force mentale de Saint-Etienne face à Brest

L’AS Saint-Etienne a donc couru après l’égalisation durant tout le match sans prendre l’avantage une seule fois. Malgré cela, Olivier Dall’Oglio loue la force mentale de l’équipe d’Eirik Horneland. Selon lui, elle a fait preuve de caractère en revenant au score à chaque fois, contre un adversaire visant une place européenne.

« Ce que je retiens, c’est que cette équipe de l’ASSE a du mental », a-t-il déclaré sur DAZN. « Revenir à trois reprises, contre le Stade Brestois qui joue l’Europe et ne voulait pas lâcher ce match, ce n’est pas rien. Ce n’était pas un adversaire facile », a-t-il argumenté.

Au final, l’AS Saint-Etienne n’a toujours pas gagné à Geoffroy-Guichard pour la sixième fois consécutive.