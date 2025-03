ASSE : Les supporters réfutent les accusations de violence

Avant de se rendre au stade Geoffroy-Guichard pour le match ASSE-PSG, les responsables des Magic Fans et des Green Angels ont défendu les droits du peuple vert, en conférence de presse, dénonçant la procédure de dissolution des deux groupes, lancée par le gouvernement.

ASSE : L’avocat des supporters démontent la procédure de dissolution des MF91 et GA92

Les supporters de l’ASSE se sont rassemblés en nombre, samedi midi, place Jean Jaurès, répondant à l’appel des Magic Fans et des Green Angels, les deux principaux groupes de supporters des Verts, menacés de dissolution par le ministère de l’Intérieur.

Les représentants des MF91 et des GA92, accompagnés de Maître Pierre Barthélémy, avocat défendant les intérêts des supporters dans cette procédure de dissolution administrative, ont réfuté les arguments avancés par le gouvernement pour justifier cette action à l’encontre des supporters de l’AS Saint-Etienne.

Selon l’avocat, dont les propos ont été rapportés par le média spécialisé Peuple-Vert, la décision de Bruno Retailleau repose sur des erreurs flagrantes et une méconnaissance totale de la réalité des associations de supporters stéphanois. Il dénonce également « un problème de ciblage ».

« Il est choquant de constater que le premier argument avancé dans les procédures de notification est que ces deux groupes ne sont plus des groupes de soutien à leur équipe, mais qu’ils utilisent l’ASSE comme prétexte à la violence », a-t-il déploré.

« Ces mesures sont non seulement erronées, mais aussi inutiles », a-t-il affirmé, en étayant ses propos : « L’AS Saint-Étienne dispute entre 35 et 50 matchs par saison. Si la dissolution de ces associations était indispensable, il y aurait des incidents à chaque match, ce qui n’est absolument pas le cas. »

Selon Maître Pierre Barthélémy, le gouvernement commet une erreur en ciblant les groupes de supporters plutôt que les individus mal intentionnés. « On déstructure des organisations, mais on n’empêche en aucun cas les personnes malveillantes de se rendre au stade », a-t-il regretté.

Les Magic Fans et Green Angels dénoncent une décision politique

Pour rappel, les Magic Fans existent depuis 34 ans, et les Green Angels depuis 33 ans. Tom, représentant des GA92, a quant à lui déploré l’absence de dialogue avec les autorités locales et nationales. « Nous n’avons eu aucun contact avec le ministère de l’Intérieur. C’est une décision politique, et son incohérence est flagrante », a-t-il martelé.

De l’avis du représentant des MF91, la dissolution d’associations de supporters reconnues dans le milieu du supportérisme depuis plus de trente ans constitue une régression. « Nous vivons cela comme un énorme retour en arrière », a souligné Corentin.

Les supporters de l’ASSE estiment être injustement accusés et se considèrent comme les victimes d’une décision brandie par le ministère comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des autres groupes de supporters.

« C’est d’autant plus regrettable que nous avons toujours eu une position claire contre la violence, que nous condamnons. Nos membres assument leurs actes devant la justice, et nous avons également nos propres procédures internes. Cette dissolution est une décision politique qui créera plus de problèmes qu’elle n’en résoudra. Nous avons toujours été des interlocuteurs sérieux pour l’ASSE, les pouvoirs publics et les associations locales », a déclaré Tom.