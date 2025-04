ASSE-OL : Genesio enflamme le derby retour prévu à Saint-Etienne

Bruno Genesio (58 ans) a fait une déclaration qui va plaire aux supporters de l’ASSE, à un peu plus de deux semaines du derby retour contre l’OL au stade Geoffroy-Guichard.

Genesio met le feu au derby ASSE-OL : Il encense l’ambiance de Geoffroy-Guichard

Ancien entraîneur de Lyon, Bruno Genesio a vécu l’intensité du derby entre les deux clubs rivaux, l’ASSE et l’OL. Désormais coach du LOSC depuis juillet 2024, il a découvert cette saison le derby du Nord entre Lille et le RC Lens. Son équipe a pris le dessus sur les Sang et Or, avec une victoire (0-2) à l’aller au stade Bollaert et une autre (1-0) au retour au stade Pierre Mauroy.

Lisez aussi : MHSC-ASSE : Verdict imminent, Montpellier entre espoir et rêve

À voir OM-Toulouse : La LFP tranche, un bon signe pour Marseille

Interrogé sur la comparaison avec le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio estime que ce dernier est plus bouillant, notamment grâce à l’ambiance des supporters stéphanois dans « Le Chaudron ».

« Ce sont deux derbies qui se ressemblent, mais il y a peut-être plus d’ambiance à Geoffroy-Guichard, je pense », a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Evect. A noter que le derby retour entre les deux clubs voisins et ennemis est prévu le dimanche 20 avril (20h45).

Lisez aussi : Mercato ASSE : Confidence choc sur le transfert de Larsonneur

Pour rappel, Bruno Genesio n’a pas seulement été l’entraîneur de l’OL (2015-2019), il a également porté le maillot des Gones entre 1985 et 1995, étant lui-même natif de Lyon. Il a donc vécu de l’intérieur la rivalité légendaire avec l’ASSE.

À voir Mercato : Le FC Porto lance un défi au PSG pour Rodrigo Mora