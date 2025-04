FC Nantes : Kombouaré accélère pour un champion d’Afrique

Le FC Nantes dégote le potentiel remplaçant de Moses Simon en Premier League. Un international ivoirien pourrait débarquer au FCN lors du prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré cible une pépite en Premier League

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, et ses hommes sont en pleine lutte pour assurer le maintien en Ligue 1 à la fin de la saison, tandis que les dirigeants du club se concentrent déjà sur le prochain mercato estival. Les Canaris pourraient perdre certains cadres lors de la prochaine fenêtre des transferts et devront donc se renforcer.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : l’avenir de Meschack Elia scellé ?

À voir Mercato ASSE : Dall’Oglio révèle le joyau à garder cet été

Selon la presse française, les recruteurs du FC Nantes auraient jeté leur dévolu sur Simon Adingra, ailier international ivoirien qui évolue actuellement à Brighton, en Premier League. Révélation de la dernière CAN, remportée avec la Côte d’Ivoire, Adingra n’a pas retrouvé sa meilleure forme depuis le début de cette saison.

Lire aussi : Derby Stade Rennais-FC Nantes, piège au classement de Ligue 1

En manque de temps de jeu, l’international ivoirien n’a inscrit que deux buts et délivré une seule passe décisive en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Son profil intéresse l’entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, qui serait prêt à l’accueillir et à lui offrir un bon temps de jeu. Mais le dossier s’annonce complexe à cause du prix du joueur.

Lire aussi : FC Nantes : La décision est prise pour Alban Lafont !

À voir PSG : Ousmane Dembélé n’a pas aimé, le gros recadrage !

Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de Simon Adingra est estimée à 30 millions d’euros, une somme que le FCN n’est pas prêt à lâcher pour boucler l’opération. Les dirigeants de Brighton seraient ouverts au départ de leur joueur cet été pour ne pas le perdre gratuitement à la fin de son contrat en 2026. Les dirigeants nantais pourraient bientôt débuter les négociations avec leurs homologues anglais.