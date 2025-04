Derby Stade Rennais-FC Nantes, piège au classement de Ligue 1

Le Stade Rennais Football Club prépare un choc mémorable contre son rival historique, le FC Nantes. Le 18 avril, les positions au classement de Ligue 1 seront en jeu au Roazhon Park. Entre la fierté, le classement et l’envie de finir la saison sur une note positive, le SRFC et le FCN ne vont se faire aucun cadeau.

Stade Rennais FC : un derby bouillant face au FC Nantes pour sauver la saison

Actuellement 11ᵉ au classement, le SRFC a vu ses espoirs européens s’envoler. Avec 34 points et cinq matchs encore à disputer, l’Europe est hors de portée. Mais la dynamique est loin d’être cassée : les Rouge et Noir veulent finir fort, pour eux et pour leurs supporters.

En face, le FC Nantes lutte pour sa survie en Ligue 1. Menacés par une relégation et ciblé par Le Havre, le Stade de Reims et le SCO Angers, les Canaris n’ont pas droit à l’erreur. Le derby contre le club de foot de Rennes s’annonce donc explosif, avec une tension palpable aussi bien sur le terrain que dans les tribunes.

La billetterie du Roazhon Park affiche presque complet pour les derniers matchs de la saison. Sur les forums de fans, dédiés au club de Foot Rennes, les supporters du SRFC s’enflamment déjà. Si le match à venir est la principale préoccupation du moment, le mercato qui viendra renforcer l’effectif cet été est déjà sur toutes les lèvres. Quels transferts au Stade Rennais peuvent changer la donne après la perte de Désiré Doué qui a laissé des traces ?

Les supporters espèrent des victoires pour retrouver un peu de fierté et nourrir de nouveaux espoirs d’accrocher une compétition européenne la saison prochaine.