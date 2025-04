FC Nantes : La décision est prise pour Alban Lafont !

Alban Lafont et le FC Nantes vont sceller leur divorce lors du prochain mercato estival. Les dirigeants du FCN attendent des offres pour boucler son transfert.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont sur le départ du FCN cet été

Alban Lafont va quitter le FC Nantes cet été pour s’imposer ailleurs. Le gardien de but français a vécu une saison difficile et devra chercher un nouveau point de chute. Sa situation s’est compliquée après l’arrivée du nouveau portier Anthony Lopes cet hiver en provenance de l’Olympique Lyonnais. Il a été écarté de l’équipe première par l’entraîneur Antoine Kombouaré et a finalement été envoyé en équipe réserve en National 3 pour maintenir sa forme.

Selon Ouest-France, Watford (D2 anglaise) s’est positionné lors du dernier mercato hivernal pour s’attacher les services d’Alban Lafont, mais le FC Nantes a bloqué son transfert car cette formation anglaise voulait prendre en charge une partie du salaire du joueur. Ce dernier touche 150 000 euros brut par mois.

Les dirigeants du FC Nantes se penchent déjà sur son avenir à quelques moi de l’ouverture du mercato estival. Selon But Football, le président des Canaris, Waldemar Kita et son fils Franck Kita seraient prêts à acter le départ d’Alban Lafont si un club dépose une offre alléchante sur leur table. Il pourrait s’agir d’un prêt ou d’un transfert définitif. Le natif de Ouagadougou envisage aussi de claquer la porte à la fin de la saison.

« Je suis prêt et on va préparer cet été tranquillement. Ça a été difficile pendant un petit moment, mais j’essaie de garder la tête froide, de travailler, de me remettre en question aussi, et on avance », a déclaré Alban Lafont après la rencontre face à Sablé (victoire 4-1) la semaine dernière.

Certains clubs flairent déjà le coup. Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Galatasaray pourrait revenir à la charge pour déloger Alban Lafont. Le géant turc s’est intéressé au portier nantais cet hiver, mais sans accélérer le dossier. Le club stambouliote va perdre son gardien de but Fernando Muslera en fin de contrat cet été. Alban Lafont serait alors sur la short-list des recruteurs turcs. Sous contrat jusqu’en 2027, sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros par le site Transfermarkt.