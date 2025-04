OM : De Zerbi et sa direction en désaccord sur le mercato

Alors que l’OM enchaine des résultats décevants en cette fin de saison et que la qualification pour la Ligue des Champions s’éloigne, un désaccord entre Roberto De Zerbi et sa direction concernant le mercato hivernal vient s’ajouter aux tensions.

Mercato OM : De Zerbi réclamait un autre défenseur, mais il n’a pas eu gain de cause

Avec 41 buts encaissés en 29 matchs cette saison, l’Olympique de Marseille montre de très grosses lacunes en défense. Ce secteur de jeu a pourtant été renforcé lors du dernier mercato hivernal avec les arrivées de Luiz Felipe et Amar Dedic. Des recrues loin d’être convaincantes, et ce n’est pas tout.

La Provence révèle un désaccord latent entre Roberto De Zerbi et sa direction concernant le recrutement hivernal. Le technicien italien aurait insisté pour l’arrivée d’un autre défenseur central, mais les dirigeants marseillais, contraints par un budget limité, n’auraient pas réussi à identifier le profil adéquat. Cet échec aurait-il plombé la fin de saison de l’OM ?

L’inquiétude autour de la défense marseillaise grandit au fur et à mesure que ses résultats s’effondrent et que sa position au classement se fragilise. L’Olympique de Marseille a concédé 5 défaites lors de ces 7 derniers matchs et a perdu sa deuxième place de Ligue 1 au profit de l’AS Monaco. Sa qualification directe pour la prochaine Ligue des champions est désormais compromise.

La direction de l’Olympique de Marseille reste très optimiste

Avec une défense centrale loin d’être impériale, l’OM peine à rassurer dans ce sprint final. Au point où Éric Di Meco, consultant pour RMC, a même pointé du doigt l’impact négatif du mercato de janvier. « Le mercato hivernal a cassé une dynamique et un équilibre d’équipe qui existaient avant Noël (6 victoires et 1 nul entre fin novembre et mi-janvier, ndlr) », a-t-il déclaré.

Malgré les critiques croissantes concernant la perméabilité de sa défense centrale, l’Olympique de Marseille campe sur ses positions, estimant que son recrutement n’est pas en cause. Le club présidé par Pablo Longoria prend exemple sur le Real Madrid, capable de gagner malgré ses difficultés défensives.

Néanmoins, cette posture n’empêche pas la direction de l’OM de préparer activement le prochain mercato pour solidifier un secteur qui apparaît pourtant comme une priorité. Il faudrait donc s’attendre à de nouvelles arrivées lors du prochain mercato estival. Les noms d’Aymeric Laporte, Facundo Medina ou encore Olivier Boscagli sont déjà évoqués à Marseille.