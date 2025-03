OM : Pablo Longoria, un départ impossible ? Révélations sur sa clause contractuelle à Marseille

Pablo Longoria est solidement ancré à l’OM. Alors que son avenir a souvent été remis en question, une clause contractuelle pourrait rendre son départ de Marseille bien plus compliqué que prévu.

Une présence durable à l’OM pour Pablo Longoria

Arrivé en 2020, Pablo Longoria est devenu président de l’OM en 2021 et n’a cessé de jouer un rôle central dans la gestion du club. Mais son avenir a été plusieurs fois menacé, notamment en 2023, lors de la crise qui avait conduit au départ de l’entraîneur Marcelino. Alors que tout semblait indiquer qu’il pourrait lui aussi quitter le navire, Longoria est finalement resté en place.

Et pour cause, une clause spécifique de son contrat l’obligerait à payer une somme importante s’il décidait de partir de son propre chef. Dans le podcast de La Provence, le journaliste Alexandre Jacquin a révélé l’existence de cette clause qui rend le départ de Longoria bien plus complexe qu’il n’y paraît. Contrairement à Marcelino ou encore Javier Ribalta, qui ont pu quitter l’OM sans difficultés, le président marseillais doit s’acquitter d’une indemnité en cas de démission.

« S’il a envie de partir de son propre chef, il doit payer un certain montant, qu’on n’a pas, mais qui est assez élevé. Je vérifie auprès d’autres personnes, d’autres sources, c’est vrai. Je ne l’avais pas sorti par prudence », explique Jacquin. Cette révélation éclaire d’un jour nouveau la situation de Pablo Longoria à l’OM.

Si son engagement pour le club est indéniable, cette clause pourrait aussi expliquer sa longévité à Marseille, malgré les nombreuses tempêtes traversées. Reste à savoir si cette contrainte contractuelle suffira à le retenir en cas de nouvelle crise.