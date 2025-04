Mercato : Le FC Nantes sort le grand jeu pour Alban Lafont !

Le FC Nantes prépare un été agité et semble bien décidé à tourner la page Alban Lafont. Mis à l’écart depuis l’hiver, le gardien de but n’entre plus dans les plans du club… qui est prêt à lui faciliter la sortie de façon surprenante.

Mercato FC Nantes : Divorce acté entre Alban Lafont et le FCN

Le maintien presque assuré en Ligue 1 permet au FC Nantes d’anticiper sereinement la saison prochaine. Et dans ce renouveau espéré, un nom ne figurera pas dans les plans : Alban Lafont. Relégué en réserve depuis plusieurs mois, l’ancien gardien titulaire ne rejouera pas sous les couleurs nantaises. Une décision ferme mais assumée, qui témoigne de la volonté du club de tourner une page importante du projet.

Le FC Nantes ne compte pas faire de résistance. Bien au contraire. Pour faciliter le départ d’Alban Lafont, les dirigeants sont prêts à lui offrir des conditions particulièrement favorables : pas de montant de transfert exorbitant, aucune exigence excessive. À un an de la fin de son contrat, le club veut avant tout alléger sa masse salariale et permettre à son joueur de rebondir dans un nouveau projet.

Une approche humaine et pragmatique, loin des blocages habituels du mercato. Car derrière cette volonté de souplesse se cache aussi une réalité économique. Avec un salaire mensuel estimé à 150 000 euros, Alban Lafont reste aujourd’hui le joueur le mieux payé de l’effectif nantais. Une somme difficile à justifier pour un joueur cantonné à la réserve.

Libérer cette charge financière offrirait au club une vraie marge de manœuvre pour se renforcer à d’autres postes clés. Après cinq saisons sous les couleurs nantaises, Alban Lafont et le FCN s’apprêtent donc à se séparer dans le respect et la lucidité. Une transition en douceur qui pourrait profiter à toutes les parties.