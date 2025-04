Stade Rennais : Beye prépare une surprise au FC Nantes

Le Stade Rennais attend de pied ferme le FC Nantes pour le derby en Ligue 1. Le technicien du SRFC, Habib Beye, peut compter sur un groupe au complet.

Stade Rennais vs FC Nantes : Le groupe du SRFC au complet !

Le Stade Rennais accueille le FC Nantes ce vendredi au Roazhon Park en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Ce derby breton sera chaud. Après la victoire face au Havre AC (5-1), le SRFC veut enchaîner un nouveau succès et se mettre définitivement à l’abri de la zone rouge.

De son côté, le FC Nantes cherche aussi les trois points pour souffler, car les Canaris possèdent seulement trois points d’avance sur le barragiste Le Havre AC (27 points) à cinq journées de la fin du championnat. Après la rencontre face au Havre AC, le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, a lancé un avertissement au FCN avant le choc.

« L’enjeu maintenant est d’offrir à nos supporters, encore venus nombreux au Havre, un derby de grande qualité au Roazhon Park. Pour que nous ayons un match référence, moi y compris, car c’est un match très important pour tous les amoureux du Stade Rennais, M. Pinault, la région… Il faudra être prêt pour ça », a déclaré le coach rennais.

Et les nouvelles sont bonnes pour le Stade Rennais avant cette affiche. Habib Beye pourra compter sur un effectif au complet pour défier le FC Nantes. Le milieu offensif, Ludovic Blas, a repris l’entraînement collectif et sera disponible pour cette rencontre. L’ancien Nantais s’est éloigné des terrains depuis plus d’un mois en raison d’une blessure à la cuisse.

Les hommes forts de cette équipe rennaise comme Arnaud Kalimuendo, Jérémy Jacquet et d’autres seront tous présents. Seul le blessé de longue date Alidu Seidu va manquer cette rencontre. Le crack ghanéen a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche et est forfait jusqu’à la fin de saison.

Autre bonne nouvelle pour le SRFC, le FC Nantes sera privé de la plupart de ses supporters au Roazhon Park. La préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé de restreindre l’accès des supporters nantais à 500 places dans le parcage visiteurs. Devant leur public, les Rouge et Noir pourraient jouer un sale tour aux Nantais.

