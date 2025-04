Mercato RC Lens : Le RCL prépare un gros coup pour cet été !

Le RC Lens s’active en coulisses pour frapper fort lors du prochain mercato estival. En quête d’un gardien de haut niveau, le club artésien vise deux profils très prometteurs de Ligue 1.

Mercato RC Lens : Un nouveau patron dans les cages pour la saison prochaine ?

Depuis le départ de Brice Samba, rien ne semble stabilisé dans les buts lensois. À l’aube d’un été décisif, le RC Lens veut enfin trouver son nouveau leader entre les poteaux. Denis Petric (36 ans) ne sera pas prolongé et Mathew Ryan (33 ans), arrivé en prêt, pourrait ne pas rester au RCL. C’est donc une page qui se tourne, et les dirigeants lensois ne veulent pas se rater dans leur prochain choix.

Pour l’été prochain, deux noms circulent avec insistance dans les couloirs de la Gaillette : Alban Lafont et Guillaume Restes. Le premier, en froid avec le FC Nantes, est clairement sur le départ. À seulement 25 ans, il reste un gardien expérimenté qui cherche à relancer sa carrière. Le second, pépite du Toulouse FC, suscite déjà la convoitise de plusieurs clubs.

Estimé à 20 millions d’euros, Restes incarne l’avenir du poste en France. Cependant, le RC Lens n’est pas le seul club dans la course. Le club lensois devra faire face à une rude concurrence, notamment celle du LOSC. Mais les Sang et Or comptent bien jouer leur carte à fond. Cet été, Lens veut du lourd, et dans les cages, un vrai patron est attendu.