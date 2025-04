L’ASSE peut-elle profiter du calendrier infernal du Havre ?

Le Havre AC (16e) est directement dans le viseur de l’ASSE (17e) dans la course au maintien en Ligue 1. Pour les cinq derniers matchs, le calendrier du HAC semble plus corsé que celui de l’AS Saint-Etienne. Les Stéphanois pourront-ils en profiter pour devancer les Havrais ?

Duel à distance pour le maintien entre l’ASSE et le HAC, le calendrier va trancher

L’ASSE est à la lutte avec quatre autres clubs pour le maintien en Ligue 1, en dehors de la lanterne rouge, le Montpellier HSC, qui est presque relégué en Ligue 2. Les Verts partent avec un désavantage dans cette course, car ils sont 17es et en position de relégable avec 24 points, juste derrière le Havre AC (16e et barragiste) qui compte 27 points.

Quant au Stade de Reims, il pointe à la 15e place avec 5 points d’avance sur l’AS Saint-Etienne. Angers SCO (14e) et le FC Nantes (13e) sont plus haut au classement avec 30 points chacun.

Leur sort ne dépendant plus seulement d’eux, les Stéphanois doivent compter sur les faux pas de leurs adversaires, notamment le Havre AC, leur concurrent direct. Et le calendrier des clubs luttant pour le maintien sera déterminant. D’ailleurs, l’ASSE et le club normand affronteront des cadors lors des cinq dernières journées du championnat. Cependant, le calendrier du Havre semble plus difficile.

Il affrontera les trois équipes sur le podium de la Ligue 1, à savoir le PSG (déjà champion) et ses deux dauphins que sont l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. Et ce n’est pas tout, le HAC jouera de plus le RC Strasbourg (6e), qui est en course pour une place qualificative en Ligue des champions.

L’AS Saint-Etienne peut-elle doubler le Havre AC grâce à un calendrier plus clément ?

Quant à l’AS Saint-Etienne, elle démarre le sprint final de la course au maintien par le derby contre l’Olympique Lyonnais, dimanche. Elle sera ensuite opposée à Strasbourg puis à Monaco. En revanche, les Verts boucleront la saison par une confrontation directe avec le Stade de Reims, puis face au Toulouse FC (12e), qui semble d’ores et déjà assuré de son maintien.

Au total, les stéphanois ont trois matchs à disputer domicile, tandis que les Havrais joueront deux fois dans leur Stade Océane. En espérant profiter d’éventuelles défaites de ses adversaires afin de se maintenir, l’ASSE devra d’abord assurer ses propres résultats en décrochant des victoires précieuses dans ce sprint final.

Le calendrier de l’ASSE et du Havre AC

J30 : ASSE – Lyon

J31 : Strasbourg – ASSE

J32 : ASSE – Monaco

J33 : Reims – ASSE

J34 : ASSE – Toulouse

J30 : PSG – Le Havre

J31 : Le Havre – Monaco

J32 : Auxerre – Le Havre

J33 : Le Havre – Marseille

J34 : Strasbourg – Le Havre