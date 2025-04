L’ASSE coule vers la Ligue 2, un coupable désigné

Relégable en Ligue 2, l’ASSE doit remporter ses 5 derniers matchs de Ligue 1 pour espérer se maintenir directement. Pour Walid Acherchour, les Verts sont quasiment condamnés, et il désigne même les responsables de ce probable échec.

Acherchour voit l’ASSE « quasiment condamnée »

Promue en Ligue 1 en juin 2024, l’ASSE pourrait redescendre en Ligue 2 à l’issue de la saison. Avant-dernière au classement du championnat, elle est en position de relégable. Plus inquiétant, son destin ne lui appartient plus entièrement : elle doit compter sur les faux pas de ses concurrents dans le sprint final pour espérer se maintenir, en remportant évidemment ses propres matchs.

L’AS Saint-Etienne est donc dos au mur avant le derby crucial contre l’OL, dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Walid Acherchour se montre pessimiste quant aux chances des Verts avant cette confrontation cruciale. Selon lui, la défense stéphanoise est trop friable, ce qui présage une fin de saison catastrophique.

« Il y a beaucoup trop d’erreurs individuelles : tantôt les défenseurs centraux, tantôt les latéraux, tantôt le gardien de but. C’est assez dommage car je trouve que l’ASSE ne progresse absolument pas dans cet aspect-là. Malgré toute l’envie et le cœur que mettent les joueurs de Saint-Etienne, avec de telles failles défensives, je ne vois pas comment ils peuvent s’en sortir », a-t-il argumenté sur DAZN.

La direction de Saint-Etienne pointée du doigt comme responsable du fiasco

Le chroniqueur sportif va plus loin et pointe du doigt la direction du club présidé par Ivan Gazidis. « Au final, les problèmes sont récurrents sous Olivier Dall’Oglio et sous Eirik Horneland. La responsabilité n’incombe plus aux entraîneurs, mais à la direction », a martelé Walid Acherchour, tout en regrettant : « Avoir un secteur défensif aussi faible, si cela finit par coûter le maintien […], ce serait une grande déception. »

Il est important de rappeler que l’ASSE a concédé 17 défaites et 67 buts en 29 matchs de championnat cette saison, et ne compte que 24 points, soit 5 de moins que le premier club non- relégable.