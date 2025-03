Mercato : Jonathan David ! Bonne nouvelle pour le PSG

Libre le 30 juin prochain, Jonathan David s’apprête à faire ses adieux au LOSC cet été. Fortement pressenti au Barça, l’attaquant canadien pourrait finalement changer ses plans pour la suite de sa carrière. Une aubaine pour le PSG ?

Mercato PSG : Le Barça renonce à Jonathan David

Le rêve de Jonathan David de rejoindre les rangs du FC Barcelone pourrait s’éloigner. Alors que le club espagnol manifestait un intérêt pour l’attaquant du LOSC, l’actuel leader de la Liga semble désormais lui préférer un autre grand avant-centre de classe mondiale.

En effet, selon les informations de Relevo, les dirigeants barcelonais auraient jeté leur dévolu sur Alexander Isak, qui pourrait quitter Newcastle United lors du prochain mercato estival. Alors que Robert Lewandowski (36 ans) arrive au terme de son contrat en 2026, le Barça aimerait attirer l’international suédois de 25 ans pour en faire son successeur.

Les Magpies ne souhaitent pas forcément se séparer d’Isak, mais une non qualification en Ligue des Champions la saison prochaine pourrait changer la donne dans les mois à venir. Malgré son intérêt initial pour le Canadien de 25 ans, le Barça travaillerait désormais sur la piste menant à Alexander Isak. Laissant ainsi la voie libre à d’autres clubs pour recruter Jonathan David, notamment le Paris SG.

Le PSG en pole position pour Jonathan David ?

L’avenir de Jonathan David s’inscrit en pointillé. Son contrat avec le LOSC expire en juin prochain, et il est peu probable qu’il prolonge son aventure dans le Nord. Il devrait donc se retrouver sur le marché des transferts cet été, libre de tout engagement. Plusieurs clubs seraient sur les rangs pour le recruter sans indemnité de transfert. L’Olympique de Marseille, notamment, avait tenté de l’attirer lors du dernier mercato hivernal.

Récemment, le protégé de Bruno Genesio a confié à l’émission It’s Called Soccer : « la Premier League est plus rapide et plus physique que les autres championnats, mais j’ai grandi en regardant beaucoup de matchs de Liga, c’est le championnat que j’ai le plus aimé suivre. »

Mais selon les informations de CaughtOffside, le Paris Saint-Germain, qui cherche un avant-centre de calibre international pour la saison prochaine, envisagerait sérieusement de recruter Jonathan David en tant qu’agent libre. Luis Campos et Luis Enrique apprécieraient énormément le profil du numéro 9 lillois. Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui proposer un bien meilleur salaire que les autres prétendants anglais, ainsi qu’une prime à la signature plus attractive. Affaire à suivre…