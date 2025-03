LOSC : Jonathan David joue avec les nerfs d’Olivier Létang !

Le président du LOSC, Olivier Létang, fait le forcing pour convaincre Jonathan David, mais l’attaquant canadien prend son temps pour trancher sur son avenir.

Mercato LOSC : Jonathan David maintient le suspense sur son avenir

Le président du LOSC, Olivier Létang, patiente pour connaître la décision finale de son attaquant canadien, Jonathan David. Interrogé sur l’avenir de Jonathan David en novembre dernier, le patron des Dogues a indiqué que Lille fait tout son possible pour conserver son attaquant. Mais le serial buteur canadien refuse de prolonger son bail.

« Jonathan, évidemment, a déjà une offre entre les mains. La balle est dans son camp. On a beaucoup d’échanges sur le fait qu’il puisse rester avec nous. Il ne partira pas au mois de janvier. Il restera avec nous car c’est un joueur important. Il restera car en mai nous avons des objectifs », avait déclaré Olivier Létang sur RMC.

À voir Foot Mercato : L’AS Monaco fixe un prix XXL pour un crack !

Mercato : Jonathan David ! Bonne nouvelle pour le PSG

Depuis son arrivée à Lille en 2020, Jonathan David livre de belles performances et est devenu un pilier de l’attaque lilloise. L’attaquant international canadien a déjà inscrit 23 buts et délivré 10 passes décisives en 41 apparitions toutes compétitions confondues sous les couleurs de Lille cette saison.

Mercato LOSC : Jonathan David sait où il veut jouer après son départ

Cependant, après cinq saisons, l’attaquant canadien de 25 ans serait sur le point de quitter Lille et d’évoluer dans un club de haut niveau. Quelle sera alors sa prochaine destination ? Dans un entretien accordé à CBS, le crack lillois a une nouvelle fois laissé planer le doute sur son avenir.

À voir Stade Rennais : Ludovic Blas fait une révélation choc !

« Je ne sais pas si je vais rester ou partir. Mais si je pars, je pense que je devrais me dépasser au plus haut niveau. Quand on joue dans un grand club, on n’est jamais assuré d’être titulaire à chaque match. Je dois être performant. Je suis prêt à me battre. Je sais que c’est une année importante, c’est une décision importante, alors je prendrai la sage décision », a-t-il dit.

Mercato LOSC : Jonathan David maintient le flou sur son avenir à Lille

Jonathan David serait prêt à rejoindre une formation de Liga, notamment le FC Barcelone. Selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, son départ libre représenterait une perte sèche de 45 millions d’euros pour le LOSC.