PSG Mercato : Marcus Rashford lâche un indice au Paris SG !

Revenu à son meilleur niveau depuis son prêt à Aston Villa en janvier passé, Marcus Rashford intéresse toujours le PSG en vue du prochain mercato estival. Mais l’attaquant de Manchester United sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière.

Courtisan de longue date, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas oublié la piste menant à Marcus Rashford. À Paris, l’idée de miser sur une star désireuse de rédemption gagne du terrain et le nom de l’attaquant anglais revient avec insistance. En perte de vitesse à Manchester United ces dernières saisons, le joueur de 27 ans a retrouvé des couleurs sous les ordres d’Unai Emery du côté d’Aston Villa.

Après leur double confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions, le Paris SG est désormais convaincu que Rashford a encore de brillantes années devant lui. Lié aux Red Devils jusqu’en juin 2028, le natif de Manchester démontre qu’il n’a rien perdu de sa qualité et Nasser Al-Khelaïfi aimerait le voir intégrer l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine.

Alors que les Villans hésitent à lever l’option d’achat de 48 millions d’euros pour le garder définitivement, Marcus Rashford pourrait faire l’objet d’une offensive d’envergure du PSG dès cet été. En quête de profils offensifs polyvalents, les dirigeants parisiens verraient en Rashford une opportunité unique sur le marché. Même si le principal concerné semble avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Malgré le Paris SG, Rashford garde un œil sur le FC Barcelone

Prêté par Manchester United cet hiver, Marcus Rashford retrouve un bon niveau avec Aston Villa. Son retour au premier plan n’a pas échappé au Paris Saint-Germain. Mais l’intérêt persistant de Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne suffirait pas pour convaincre l’attaquant anglais. Jugé indésirable par Ruben Amorim, qui ne le veut plus dans son collectif à Old Trafford, Marcus Rashford aurait une préférence pour sa prochaine destination.

En effet, selon les informations du média TalkSport, malgré l’intérêt du PSG, Crystal Palace et Aston Villa, Rashford accorderait sa priorité à un transfert au FC Barcelone, en dépit de l’échec du mercato hivernal. Reste maintenant à savoir si le club espagnol aura les moyens financiers d’assumer une telle opération.