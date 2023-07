Annoncé comme l’une des priorités du PSG pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine, Marcus Rashford est loin d’un départ de Manchester United.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi n’a pas oublié Marcus Rashford

À la recherche d’un attaquant de pointe de très haut niveau, le Paris Saint-Germain négocie depuis plusieurs semaines avec les dirigeants de Naples et de Tottenham pour Victor Osimhen et Harry Kane. Mais la complexité de ces deux dossiers oblige Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos à envisager d’autres solutions lors de ce mercato estival. D’après les informations du quotidien Le Parisien, le président du PSG, grand fan du joueur, aurait alors sorti des tiroirs le dossier Marcus Rashford.

Déjà sur les tablettes des Rouge et Bleu depuis l’été dernier, l’attaquant de Manchester United pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive d’envergure du PSG, qui dispose d’une enveloppe de 200 millions d'euros pour recruter deux attaquants cet été. D’autant que le club de la capitale française a déjà travaillé sur cette piste dans le passé pour un joueur qui n'a toujours pas prolongé avec Manchester United, à un an de la fin de son contrat. Cependant, le récent champion de France n’aurait que très peu de chance dans cette affaire.

Marcus Rashford proche d’une prolongation avec Manchester United

Désireux d’attirer une nouvelle star en attaque après le départ de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de renoncer à la piste menant à Marcus Rashford. En effet, le journaliste Fabrizio Romano assure ce lundi matin que l’international anglais de 25 ans serait proche de parapher un nouveau bail en faveur de son club formateur, Manchester United.

« Rashford est vraiment sur le point de signer une prolongation. Ce n'est pas encore fait, certains détails doivent être clarifiés, mais les pourparlers sont très avancés », indique le spécialiste mercato sur son compte Twitter. Pour autant, « le PSG et d’autres clubs surveillent de près la situation de Marcus ».