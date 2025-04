250M€ au PSG : Un énorme jackpot en vue pour le Paris SG !

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, en dépit de sa défaite face à Aston Villa mardi soir, le PSG est d’ores et déjà assuré d’empocher un gros chèque dans cette compétition.

Ce que le parcours européen va rapporter au PSG.

Déjà sacré champion de France, qualifié pour la finale de la Coupe de France et les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG est déjà assuré de vivre une fin de saison des plus agréables, aussi bien sportivement que sur le plan économique. Grâce à son parcours européen, le club de la capitale étant certain d’enregistrer une belle rentrée d’argent.

En effet, comme le rapporte Foot Mercato ce vendredi, le Paris Saint-Germain va percevoir 73,27 millions d’euros pour avoir atteint les demi-finales de la Champions League, soit 18,62 millions d’euros de prime de participation, 6,05 millions d’euros de prime de classement, 9,1 millions d’euros de prime de résultat et 1 million d’euros de prime de qualification en barrages.

À voir Coup de maitre à l’OM : Accord proche pour Aymeric Laporte

À cela, il faut ajouter 11 millions d’euros pour avoir éliminé le Stade Brestois en seizième de finale, 12,5 millions d’euros pour son succès face à Liverpool en huitième de finale et enfin 15 millions d’euros après sa victoire en quarts de finale face à Aston Villa. En cas de qualification en finale, le Paris SG touchera encore 18 millions d’euros et 6 millions d’euros supplémentaires si les hommes de Luis Enrique parviennent à soulever le Graal.

Et ce n’est pas tout. En effet, un sacre en Ligue des Champions qualifierait le PSG directement pour la Supercoupe d’Europe, ce qui ajouterait 4 millions d’euros à sa cagnotte, en guise de participation, plus 1 million d’euros en cas de victoire. Toujours dans cette même dynamique, la Coupe du monde des clubs, qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis, permettra également aux Parisiens de renflouer davantage leurs caisses.

Pour rappel, le club de Nasser Al-Khelaïfi fait partie des 32 équipes invitées à y participer, ce qui lui assurera déjà entre 11 et 35 millions d’euros au PSG. Si Ousmane Dembélé et ses coéquipiers vont jusqu’au bout de cette compétition, alors 115 millions d’euros viendront alimenter les finances des Rouge et Bleu. Au total, ce sont un peu plus de 250 millions d’euros que le PSG pourrait encaisser au terme de son expédition européenne si le succès suit la bande à Luis Enrique.