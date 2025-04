ASSE-OL : Derby, l’avertissement tranchant de Dall’Oglio !

Avant le derby ASSE-OL, Olivier Dall’Oglio a pointé du doigt le point faible des Verts, à savoir la défense. Il constate qu’ils encaissent beaucoup trop de buts, ce qui les met dans une situation inconfortable contre leurs adversaires.

67 buts encaissés : L’urgence défensive de l’ASSE avant d’affronter l’OL

Plus mauvaise attaque de Ligue 1, l’ASSE doit impérativement revoir sa manière de défendre pour éviter de courir constamment après le score, à l’image de son dernier match contre le Stade Brestois dimanche dernier.

L’équipe stéphanoise a été menée à trois reprises par Brest, mais les Verts ont finalement arraché le point du match nul (3-3), grâce au talent de leur buteur Lucas Stassin et à l’efficacité d’Irvin Cardona, auteur d’un doublé.

Cette saison, l’AS Saint-Etienne a encaissé 67 buts en 29 journées, dont 33 en 14 matchs sous la direction du nouvel entraîneur Eirik Horneland. Ce dernier n’a pas encore réussi à endiguer les problèmes défensifs des Verts depuis le départ d’Olivier Dall’Oglio.

Dall’Oglio révèle le point faible de l’ASSE qui inquiète, avant le derby contre l’OL

D’ailleurs, en parlant de l’ancien entraîneur de l’ASSE, il a pointé du doigt la fragilité défensive des Stéphanois. Il les a mis en garde contre leurs erreurs individuelles répétées et les fautes commises dans leur surface de réparation, qui provoquent des coups francs dangereux et des penalties.

« Il y a beaucoup trop d’erreurs défensives. Quand je revois les buts encaissés, parfois je me dis : ‘’C’est incroyable, ce manque d’attention !’’ », a-t-il souligné dans L’Équipe avant le derby contre l’Olympique Lyonnais.

« Sur la manière de défendre, il existe une marge de progression significative […]. Et si je suis un partisan des relances courtes, il ne faut pas les systématiser. Un nombre non négligeable de buts proviennent d’erreurs de relance », a précisé le technicien français de 60 ans.

Si l’ASSE ambitionne de rivaliser avec Lyon, ce dimanche (20h45), et d’espérer se maintenir en Ligue 1, elle doit impérativement gommer ses erreurs et adopter une défense collective solide. Avant le derby, Olivier Dall’Oglio a alerté son ancienne équipe sur certains aspects défensifs cruciaux, insistant sur la nécessité de rester vigilants et plus attentifs.

« Les staffs techniques travaillent beaucoup plus les coups de pied arrêtés : les coups francs, les corners et même les touches. Cela entraîne beaucoup plus de centres et de situations dangereuses. Il y a donc beaucoup plus de mains et de contacts dans la surface qui sont sanctionnés. Les joueurs protestent immédiatement, et si l’arbitre visionne un léger contact au ralenti grâce à la VAR, il va siffler. La VAR y contribue grandement », a-t-il prévenu.