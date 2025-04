Mercato PSG : Sérieuse complication sur la piste Akliouche !

Susceptible de quitter les rangs de l’AS Monaco cet été, Maghnes Akliouche serait l’une des priorités du PSG pour renforcer son effectif la saison prochaine. Mais le dossier ne s’annonce pas du tout facile pour le club de la capitale.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à tout pour Maghnes Akliouche

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Maghnes Akliouche pourrait quitter l’AS Monaco durant l’intersaison. D’après L’Équipe, le milieu offensif de 23 ans aspire à rejoindre une formation « Ligue des Champions », avec une certaine conception du beau jeu et un cadre serein pour poursuivre son développement.

Concernant les clubs intéressés, par rapport aux exigences financières de l’ASM, ils ne viendront pas d’Italie, assure le quotidien sportif : « en Allemagne, seuls le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seraient en mesure d’aligner de tels montants, mais le club bavarois a déjà Michael Olise à ce poste. Quant au Borussia, sa huitième place l’éloigne de la course. »

Toujours selon la même source, « en Espagne, ni le Real Madrid ni le FC Barcelone ne se sont encore manifestés. La situation pourrait-elle évoluer si Xabi Alonso venait à prendre la succession de Carlo Ancelotti à la tête des Merengues ? Le technicien basque apprécie beaucoup Akliouche et la réciproque est vraie. »

Le journal national ajoute par ailleurs qu’il ne faut surtout pas négliger la piste menant au Paris SG. La publication sportive assure notamment que Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, tient le jeune ailier monégasque en haute estime. Pour autant, rien ne serait encore gagné dans ce dossier pour les Rouge et Bleu.

Manchester City bouillant pour Maghnes Akliouche

Pour laisser partir Maghnes Akliouche, les dirigeants de l’AS Monaco exigeraient un prix particulièrement élevé : entre 70 et 80 millions d’euros. Si ce montant n’est pas de nature à effrayer Nasser Al-Khelaïfi, le Paris SG va devoir faire avec une grosse concurrence, comme l’explique le quotidien L’Équipe.

En effet, parmi les clubs les plus intéressés, Manchester City, qui cherche un remplaçant à Bernardo Silva et Kevin de Bruyne, aurait de solides arguments de poids. Le club entraîné par Pep Guardiola est certainement l’écurie européenne la plus à même de sortir le chéquier pour s’attacher les services de l’international espoir.

Avec une puissance financière conséquente, les Citizens pourraient rapidement devenir les favoris dans ce dossier. Surtout que l’agent du joueur serait en froid avec le conseiller sportif parisien, Luis Campos, depuis le passage du Portugais à Lille. Affaire à suivre…