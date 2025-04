Le PSG déjà champion, mais Nasser Al-Khelaïfi plus exigeant

Le PSG a décroché le 13e titre de champion de France de son histoire, samedi, à six journées de la fin du championnat et sans concéder de défaite. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi se montre plus exigeant. Il veut finir la saison invaincu.

Quadruplé en vue pour le PSG ? Al-Khelaïfi met la pression

Le PSG s’est offert son quatrième titre consécutif de champion de Ligue 1 grâce à sa victoire sur Angers SCO (1-0), samedi lors de la 28e journée du championnat. Luis Enrique et son équipe ont célébré ce 13e titre avec leurs supporters au Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas non plus caché sa grande joie et sa satisfaction.

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été sacrés champions de la Ligue 1, l’un des championnats les plus relevés d’Europe, et ce, sans avoir été battus jusqu’à présent. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique, à notre conseiller sportif Luis Campos et à tout notre personnel, qui ont accompli un travail incroyable », s’est réjoui le président du Paris Saint-Germain sur le site internet officiel du club.

Toutefois, il n’est pas question de se relâcher, selon le dirigeant qatari. Il invite Luis Enrique et son équipe à rester concentrés et focalisés sur les derniers objectifs du club pour cette saison, notamment la Ligue des champions.

« La saison est loin d’être terminée », a-t-il prévenu, avant de déclarer : « Nous devons continuer à travailler dur et à nous concentrer, match après match, en nous battant pour tout jusqu’au dernier moment. »

Le Paris SG est en quarts de finale de la Ligue des champions et affrontera West Ham le mercredi 9 avril (aller) et le mardi 15 avril (retour). Les Parisiens sont également en finale de la Coupe de France face au Stade de Reims le 24 mai prochain. Après le Trophée des champions en début de saison, puis le titre de vainqueur de la Ligue 1, le PSG vise un quadruplé historique.