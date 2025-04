ASSE – OL : le derby décisif des opposées, la compo probable

Ce dimanche, tous les regards seront braqués sur le derby ASSE – OL, choc historique de la 30e journée de Ligue 1. Si l’Olympique Lyonnais et l’AS Saint-Étienne vivent des saisons radicalement différentes, ce duel s’annonce crucial pour les deux camps.

L’OL vise l’Europe, l’ASSE lutte pour sa survie

Actuellement 4e au classement, l’OL nourrit l’ambition de décrocher une place en Ligue des champions. Fort d’une dynamique positive, le club lyonnais est bien placé pour atteindre son objectif européen, à condition de maintenir le cap sur les dernières journées. La victoire dans ce derby serait un signal fort envoyé à ses concurrents directs.

En face, l’AS Saint-Étienne, en grande difficulté, occupe l’avant-dernière place du classement. Pour les Verts, ce match n’est pas qu’un simple derby : c’est une opportunité de sortir la tête de l’eau et de se relancer dans la course au maintien. Un succès face au rival lyonnais pourrait avoir un effet psychologique salvateur sur le groupe stéphanois.

À voir Aston Villa encore furieux, l’UEFA dans le viseur après PSG

Compositions probables : duel tactique en vue

Alors que la pression monte, les compositions probables des deux équipes suscitent l’attention. L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne pourrait miser sur une défense renforcée, tandis que l’Olympique Lyonnais devrait s’appuyer sur ses atouts offensifs pour faire la différence.

Au-delà des enjeux sportifs, ce derby ASSE – OL s’annonce comme un véritable tournant pour la fin de saison des deux clubs. Le chaudron de Geoffroy-Guichard promet de vibrer.

La compo ASSE – OL

AS Saint-Etienne : Larsonneur (cap) – Appiah, Bernauer, Nadé, Pétrot – Moueffek, Ekwah, Tardieu – Cardona, Stassin, Davitashvili.

Olympique Lyonnais : Descamps – Kumbedi, Caleta-Car, Niakhaté, Abner – Veretout, Tessmann – Cherki, Tolisso – Lacazette (cap), Mikautadze.

À voir Mercato : Le Stade Rennais prépare un joli coup en Ligue 1 !