FC Nantes : Ça tire à boulets rouges sur les Kombouaré !

Antoine Kombouaré et les critiques, c’est devenu monnaie courante cette saison au FC Nantes. Après une énième désillusion en Ligue 1, la défaite face à Rennes a ravivé la colère des supporters nantais. Le technicien kanak et la direction du club, en particulier les Kita, sont plus que jamais dans la tourmente.

FC Nantes : Un derby de trop pour Kombouaré face au Stade Rennais ?

Battu 2-1 à Rennes, le FC Nantes a une nouvelle fois chuté dans un match à haute intensité. Et si la prestation fut correcte dans l’ensemble, le résultat, lui, n’a fait qu’amplifier les frustrations. La sentence ne s’est pas fait attendre : Antoine Kombouaré, déjà fragilisé, est devenu la cible principale de critiques virulentes.

Sur les réseaux sociaux, l’insider bien informé Emmanuel Merceron n’a pas mâché ses mots. « Les Kita virent les coachs qu’il faut garder et accordent un crédit ILLIMITE aux coachs qu’il faut remplacer », s’insurge-t-il sur X, avant de pointer directement le directeur général du club : « Cette saison atroce est évidemment à mettre sur le dos de l’inaction de Franck Kita qui se bat contre TOUT LE MONDE pour garder Kombouaré ».

Kita, l’autre visage de la crise

Au-delà de la responsabilité sportive, c’est la gouvernance du club qui est remise en question. Waldemar Kita, accusé de gestion attentiste, notamment dans les dossiers économiques cruciaux comme les droits TV, cristallise la défiance d’une grande partie des supporters. Leur patience semble avoir atteint ses limites.

À deux points de la zone rouge et avec la réception du PSG en ligne de mire, le FC Nantes joue avec le feu. Le spectre de la relégation n’a jamais semblé aussi proche. Et sur les bords de Loire, l’heure n’est plus aux excuses : il faut agir, vite.

