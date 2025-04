PSG : Deux cracks annoncés au Paris SG, avenir assuré !

Le PSG prépare activement l’avenir en misant sur les talents issus de son centre de formation. Samedi, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye ont brillé sous les projecteurs du Parc des Princes, confirmant les espoirs placés en eux.

PSG : Une jeunesse éclatante au Parc



Contre Le Havre (2-1), le PSG n’a pas seulement décroché une victoire pour creuser encore un peu plus l’écart. Le club de la capitale a aussi offert un avant-goût de son futur en alignant deux jeunes prodiges formés au club : Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Tous deux titulaires, les deux garçons ont su répondre aux attentes, dans un contexte pourtant exigeant.

Leur prestation n’est pas passée inaperçue, notamment aux yeux de leur entraîneur, Luis Enrique, qui a tenu à saluer leur performance avec enthousiasme en conférence de presse. Le technicien espagnol n’a pas tari d’éloges à l’égard de ses jeunes pousses. « J’ai aimé les deux, aussi bien Ibrahim que Senny. Senny a déjà plus de poids en équipe première. C’est un joueur qui est complètement intégré à la dynamique du Paris Saint-Germain », a-t-il confié, visiblement conquis.

Mayulu, déjà apparu à plusieurs reprises cette saison, a démontré sa polyvalence. « Il a été formidable. Il m’a démontré qu’il pouvait aussi jouer à d’autres postes et le faire à un très bon niveau technique, à un très bon niveau physique, avec une très bonne mentalité », a poursuivi Luis Enrique. Moins expérimenté mais tout aussi prometteur, Ibrahim Mbaye, 17 ans seulement, a également marqué les esprits.

« Je félicite Senny pour son match, et également Ibrahim qui a eu moins d’opportunités. Il affiche un très bon rythme, avec et sans ballon. Il est très intelligent. Il me plaît et j’aime le voir s’entraîner avec nous », a souligné l’entraîneur parisien. Avec des pépites comme Mayulu et Mbaye, le PSG semble bien armé pour bâtir un avenir solide, en restant fidèle à son nouveau cap : l’excellence par la formation.