Mercato PSG : Masterclass à 120M€ signée Luis Enrique !

Le PSG récolte les fruits d’un mercato audacieux orchestré par Luis Enrique. En misant sur Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le club de la capitale a réalisé un coup de maître à 120 millions d’euros.

Mercato PSG : Kvaratskhelia – Doué, un duo à la hauteur des ambitions parisiennes

Saison après saison, le Paris Saint-Germain cherche la recette pour régner sur l’Europe. Sous la houlette de Luis Enrique, l’équation semble enfin se résoudre. Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG impressionne par son collectif et sa capacité à faire mal dans les derniers mètres.

Un renouveau que l’on doit en grande partie aux renforts de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, deux recrues qui ont changé le visage de l’équipe. Recruté pour 50 millions d’euros à l’été 2024, Désiré Doué s’est imposé avec une maturité déconcertante. À seulement 19 ans, l’ancien Rennais brille par sa vision du jeu, sa percussion et son intelligence tactique.

En janvier, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui a rejoint Paris contre un chèque de 70 millions d’euros. Le Géorgien, déjà étincelant avec Naples, a immédiatement trouvé sa place dans le onze parisien, dynamisant l’attaque par sa vitesse et sa capacité à éliminer.

Luis Enrique peut jubiler

Ce double pari, évalué à 120 millions d’euros, s’est transformé en véritable masterclass. SPORT, média espagnol réputé, salue la vision de Luis Enrique, capable de remodeler son secteur offensif en intégrant des profils complémentaires, jeunes et décisifs.

Résultat : un PSG plus imprévisible, plus vertical, et surtout plus dangereux que jamais. À l’approche des grands rendez-vous européens, Paris avance avec ambition… et confiance.