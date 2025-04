Mercato : Accord en vue, le Paris SG tient son grand gardien

Déjà sacré champion de France et toujours en lice en Coupe de France et Ligue des Champions, le PSG travaille sur l’ossature de son effectif pour la saison prochaine. Les dirigeants avanceraient notamment sur le dossier du gardien de but.

Mercato Paris SG : Discussions avancées pour un portier de classe mondiale

Après plusieurs mois d’hésitation et de rebondissement, le Paris SG semble désormais fixé sur le poste de gardien de but. Ce dimanche, une information capitale est notamment tombée dans ce sens. En effet, le média sportif révèle que les négociations se poursuivent entre les dirigeants du club de la capitale et les représentants de Gianluigi Donnarumma.

Les dernières prestations de l’ancien portier de l’AC Milan ont convaincu tout le monde et le Paris SG veut désormais accélérer les choses pour sa prolongation. La source française ajoute même que les discussions seraient positives entre les deux parties et que la balle serait dans le camp de Gianluigi Donnarumma pour son avenir au Paris Saint-Germain. Une tendance confirmée par l’agent du gardien de 26 ans.

« Le PSG, c’est le seul club dans lequel Gianluigi Donnarumma veut signer »

Arrivé librement à l’été 2021, l’international italien se sent bien à Paris et veut s’inscrire dans la durée avec le Paris SG. Récemment interrogé sur l’avenir de son poulain, Enzo Raiola, l’agent de Gianluigi Donnarumma, a notamment déclaré : « il n’y a aucune rupture avec le club. On prend le temps qu’il faut, on essaye de faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais le PSG, c’est le seul club dans lequel Gianluigi Donnarumma veut signer. (…) Les discussions sont positives, même s’il n’y a pas encore d’accord. »

Sauf nouveau revirement, Donnarumma devrait donc parapher suivre les traces de Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi en prolongeant son contrat avec les Rouge et Bleu.

