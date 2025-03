Coup de tonnerre : Gianluigi Donnarumma veut quitter le PSG !

En pleines négociations avec sa direction pour prolonger son contrat, qui expire en juin 2026, Gianluigi Donnarumma n’exclurait pas forcément un départ du PSG l’été prochain.

Mercato : Gianluigi Donnarumma, les raisons d’un possible départ du PSG

Bien que son agent Enzo Raiola ait récemment assuré au micro du journal Le Parisien que « les discussions sont positives » et qu’une prolongation au Paris Saint-Germain reste la priorité, Gianluigi Donnarumma pourrait finalement changer d’avis concernant son avenir.

En effet, selon les informations du Corriere della Sera, le portier de 26 ans envisagerait sérieusement un départ à l’issue de la saison. Souvent critiqué, puis adulé après son match retour face à Liverpool, Donnarumma aimerait retourner en Italie pour retrouver Gianluca Spinelli, considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de gardiens.

Il s’agirait même de son choix numéro 1, avant une prolongation au PSG. L’hypothèse d’un retour en Serie A pourrait relancer sa carrière dans un environnement familier, après son départ houleux de l’AC Milan en 2021. Le natif de Castellammare di Stabia aurait même déjà une préférence pour son probable retour en Italie.

Gianluigi Donnarumma veut rejoindre l’Inter Milan

Le Corriere della Sera révèle que Gianluigi Donnarumma aurait effectivement ouvert la porte à un retour dans son pays natal, et plus précisément à l’Inter Milan. Formé chez le rival de l’Inter, l’AC Milan, le gardien de la Squadra Azzurra souhaiterait franchir un nouveau cap dans sa carrière en retrouvant la Serie A.

Un facteur clé de ce possible transfert serait la présence de Gianluca Spinelli, ancien entraîneur des gardiens du PSG et actuel entraîneur à l’Inter Milan. Les deux hommes entretiennent une relation de confiance, Donnarumma considérant Spinelli comme celui qui l’a aidé à progresser.

Le média transalpin met en avant « une envie de revenir en Italie et d’évoluer professionnellement » de la part de Gianluigi Donnarumma, d’autant plus motivé à l’idée de rejoindre l’Inter Milan qu’il y retrouverait Gianluca Spinelli, préparateur qui l’a fait grandir et qui est considéré comme une véritable pointure en Italie et plus globalement en Europe. Cette annonce est d’autant plus étonnante que Donnarumma a toujours clamé son attachement à l’AC Milan et son désir de prolonger au PSG.

« San Siro est un stade unique, je le porterai toujours dans mon cœur. Revenir dans cette ville est toujours spécial, mon cœur est ici. Certains me veulent ici ? C’est agréable, mais ce sont des situations que nous verrons plus tard. L’Italie et San Siro me manquent beaucoup », a déclaré le gardien du Paris Saint-Germain à Sky Sport. Affaire à suivre…

