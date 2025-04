ASSE-OL : Arbitre agressé, le cinglant communiqué de la FFF

Dans un communiqué officiel, la FFF condamne l’agression de Mehdi Rahmouni, l’un des arbitres assistants du derby entre l’ASSE et l’OL à Geoffroy-Guichard, atteint par un projectile peu avant la mi-temps.

Derby ASSE-OL : La FFF condamne avec fermeté l’agression intolérable de Mehdi Rahmouni

Un des arbitres assistants de l’électrique derby ASSE-OL a été touché à la tête par un projectile en plein match, ce qui a occasionné un arrêt de la rencontre pendant plus d’une quarantaine de minutes à Geoffroy-Guichard. À l’issue du match remporté par l’AS Saint-Etienne (2-1), l’auteur de l’agression a été interpellé et placé en garde à vue. Concernant le club, il pourrait être lourdement sanctionné lors de la réunion de la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Entre-temps, c’est la Fédération Française de Football (FFF) qui a réagi, via un communiqué officiel. Elle condamne fermement cet incident. « La FFF condamne avec fermeté l’agression intolérable dont a été victime l’arbitre assistant du match entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais, ce dimanche 20 avril 2025, au stade Geoffroy-Guichard », a indiqué la faîtière du football français.

« La Fédération exprime sa solidarité envers Mehdi Rahmouni et l’ensemble du corps arbitral qui vient de subir deux attaques de ce genre dans le week-end, après celle perpétrée à l’occasion de Quevilly Rouen Métropole – FC Rouen, en National. Il est insupportable d’atteindre à l’intégrité physique et morale des arbitres qui méritent respect et considération. La FFF appelle l’ensemble des acteurs du football à un comportement éthique et responsable », a déclaré l’instance.

L’auteur présumé du jet de projectile a été interpellé à la sortie du stade et placé en garde à vue.

