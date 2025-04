Mercato Stade Rennais : Fenerbahçe répond cash à Beye !

Les dirigeants de Fenerbahçe ferment la porte au départ de leur défenseur Alexander Djiku vers le Stade Rennais. Le technicien du SRFC, Habib Beye, devra chercher d’autres pépites.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC lorgne Alexander Djiku

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, a permis au club breton de se maintenir en Ligue 1. Les pensionnaires du Roazhon Park préparent déjà la saison prochaine et ciblent certains joueurs pour renforcer l’équipe. Selon les informations de NTV Spor, l’international ghanéen Alexander Djiku serait l’une des cibles prioritaires du SRFC en vue du prochain mercato estival.

Le défenseur ghanéen évolue actuellement en Turquie sous les couleurs de Fenerbahçe et livre de belles performances. Titulaire indiscutable, le Ghanéen a déjà disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues avec son club cette saison et a inscrit un but. La source indique que les dirigeants de Fenerbahçe seraient ouverts au départ de leur joueur, mais réclameraient au moins 10 millions d’euros.

Le média turc Hürriyet a fait le point sur le dossier et a indiqué que l’entourage d’Alexander Djiku n’a jamais donné son feu vert pour un transfert du joueur à Rennes cet été. Il n’y a eu aucun contact entre les dirigeants du Stade Rennais et les représentants du Ghanéen. Il entre pleinement dans les plans de Fenerbahçe et devra poursuivre l’aventure en Turquie la saison prochaine.

Coup dur pour le Stade Rennais donc. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Alexander Djiku est estimée à 7,5 millions d’euros. Le défenseur ghanéen est lié à Fenerbahçe jusqu’en 2026.