Mercato Stade Rennais : Beye relance une piste en Turquie

La direction du Stade Rennais ne lâche pas Alexander Djiku. Le défenseur ghanéen est de nouveau sur les tablettes du SRFC en vue du prochain mercato estival.

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, et ses dirigeants pensent déjà à la saison prochaine et ciblent certaines pépites pour renforcer l’équipe. Après un début de saison catastrophique, le SRFC a pu s’éloigner de la zone rouge après l’arrivée du nouvel entraîneur Habib Beye en remplacement de Jorge Sampaoli.

Le Stade Rennais ne veut pas vivre la même galère la saison prochaine et cherche des joueurs talentueux sur le marché des transferts. Habib Beye a décidé de relancer une piste en Turquie. Selon les informations de NTV Spor, le nom de l’international ghanéen Alexander Djiku circule de nouveau dans les couloirs du Roazhon Park.

Le défenseur ghanéen évolue actuellement en Turquie sous les couleurs du Fenerbahçe. Il était une cible de l’ancien technicien Jorge Sampaoli cet hiver. Mais les dirigeants rennais n’ont pas accéléré le dossier. Alexander Djiku est l’un des hommes forts du Fenerbahçe. Le Ghanéen est en pleine forme et très solide en défense. Titulaire indiscutable, il a déjà disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues avec son club cette saison et a inscrit un but.

Les dirigeants de Fenerbahçe seraient ouverts au départ de leur joueur, mais réclameraient au moins 10 millions d’euros. Le club breton devra se montrer convaincant pour s’attacher les services de Djiku. Outre le prix de l’international ghanéen, le SRFC fait face à une rude concurrence sur ce dossier. L’Olympique de Marseille cible aussi le joueur.

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Alexander Djiku est estimée à 7,5 millions d’euros. Le défenseur ghanéen est lié à Fenerbahçe jusqu’en 2026.