ASSE : Le piège a éviter pour Saint-Etienne après le derby

L’ASSE a bien négocié le derby contre l’OL en prenant les trois points de la victoire, mais le plus dur est à venir pour les Verts. Ils doivent pouvoir bonifier cette victoire face au RC Strasbourg, samedi, puis dans le sprint final pour rêver du maintien.

L’ASSE restait sur une série de deux défaites et un match nul consécutifs avant le derby contre l’OL. Mais, grâce à un Lucas Stassin une fois de plus décisif, les Verts ont mis fin à cette spirale négative en remportant le derby face à l’Olympique Lyonnais (2-1).

Relancée dans la course au maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne doit trouver les moyens d’enchaîner avec une deuxième victoire, afin de rester au contact de ses concurrents. Cependant, le prochain adversaire des Stéphanois, le RC Strasbourg, joue une place en coupe d’Europe dans ce sprint final et se montre solide au stade de la Meinau.

Guillou alerte Saint-Etienne sur l’importance du prochain match à Strasbourg

Dans son analyse après le derby remporté par l’ASSE, Patrick Guillou invite les Verts à rapidement se remettre des émotions du match contre leur rival lyonnais, afin de mieux se concentrer sur cette fin de saison cruciale. « Cette victoire permet d’avancer, mais pour le moment, nous sommes toujours à genoux », a-t-il rappelé dans sa chronique pour Le Progrès.

L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne s’inquiète pour les quatre derniers matchs, dont l’issue est évidemment incertaine. « Un match gagné, on ne peut plus le perdre. Cependant, lors du prochain match, il y a la possibilité de le faire (le perdre, ndlr) », a-t-il prévenu après avoir savouré la victoire contre Lyon. « Le jour de la résurrection […] Quel pied ! Les Verts ont bouffé du Lyon et tout le monde rugit de plaisir », avait-il glissé.

