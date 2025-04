Mercato PSG : L’incroyable révélation du clan Vinicius Jr !

André Curry, le célèbre agent de joueurs, qui a œuvré pour la venue de Neymar au PSG, a fait une révélation explosive sur un transfert manqué de Vinicius Jr, l’attaquant du Real Madrid, au Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : L’agent de Neymar dévoile une tentative folle pour Vinicius Jr

Interrogé par le journal AS, André Curry a révélé ce mardi que le Paris Saint-Germain aurait pu recruter Vinicius Jr à l’époque où Neymar et Kylian Mbappé évoluaient ensemble à Paris. « Ils ont essayé de signer Mbappé et Neymar et utilisaient Vinicius comme monnaie d’échange à ce moment-là », a confié l’agent de joueurs avant de revenir sur l’intérêt de Nasser Al-Khelaïfi pour l’attaquant brésilien de 24 ans.

Lisez aussi : Mercato PSG : Vinicius Jr répond en personne à Nasser Al-Khelaïfi !

À voir OL : Fonseca récupère un taulier avant le Stade Rennais

« À cette époque, Vini ne jouait pas encore, mais il était très précieux, car c’était un ailier avec un grand avenir. Quand Madrid a d’abord recherché Neymar puis Mbappé, le PSG a toujours demandé Vinicius comme remplaçant. Mais le PSG ne voulait pas abandonner Neymar ni Mbappé. Je ne te donnerai pas celui-ci si tu ne me donnes pas l’autre. Ils étaient très intelligents », a poursuivi l’homme d’affaires brésilien.

Lisez aussi : Coup de tonnerre au Real Madrid : Vinicius Jr à un pas du PSG ?

Le destin a finalement tranché et aujourd’hui, Mbappé et Vinicius Jr évoluent sous le même maillot blanc des Merengues. Pour le Paris SG, l’arrivée de la star auriverde paraît à présent difficilement envisageable, tant le joueur s’est imposé au fil des saisons comme l’un des visages emblématiques du Real Madrid.