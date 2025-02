Mercato PSG : Vinicius Jr répond en personne à Nasser Al-Khelaïfi !

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi veut se venger de Florentino Pérez et aurait des vues sur Vinicius Jr. Mais l’attaquant brésilien ne semble pas vraiment pressé de quitter la Maison-Blanche.

Mercato PSG : Contacts établis avec Vinicius Jr ?

Longtemps considéré comme le fer de lance de l’attaque du Real Madrid, Vinicius Junior traverse une période plus délicate. Entre prestations en dents de scie, blessures à répétition et polémiques raciales, la star de 24 ans ne passe pas sa meilleure saison chez les Merengues. Et comme si cela ne suffisait pas, la presse espagnole assure que Vinicius Jr aurait récemment rejeté une offre de prolongation de son contrat qui expire en juin 2027.

En interne, le compatriote de Rodrygo serait frustré par le fait que Carlo Ancelotti privilégie Kylian Mbappé sur l’aile gauche, un poste où il ne se sent pas pleinement efficace. Cette situation complexe pourrait avoir des répercussions sur l’avenir de Vinicius Jr à Madrid. À en croire le journal Sport, Florentino Pérez et la direction madrilène ne seraient désormais pas totalement fermés à un transfert de Vinicius Jr.

En cas d’offre satisfaisante, au moins 200 millions d’euros, le natif de São Gonçalo pourrait obtenir un bon de sortie l’été prochain. Surtout que son départ permettrait à Kylian Mbappé de s’épanouir pleinement sur le plan sportif. Il n’en fallait pas plus pour que le PSG entre en jeu.

En effet, le journaliste Sacha Tavolieri assure que les représentants de Vinicius auraient d’ores et déjà eu des discussions informelles avec Nasser Al-Khelaïfi, qui suit très attentivement l’évolution de sa situation. Le président des Rouge et Bleu pourrait lancer l’offensive pour le recruter s’il ne signe pas un nouveau contrat avec le Real. Au coeur de toutes ces rumeurs, le principal concerné a brisé le silence autour de son avenir.

Vinicius Jr. : Objectif 500 matchs avec le Real Madrid !

Annoncé un peu partout dans le monde, notamment en Arabie Saoudite et au Paris Saint-Germain, Vinicius Jr a clairement exprimé son désir de s’inscrire sur le long terme avec le Real Madrid.

En marge de la difficile victoire contre la Real Sociedad (1-0) ce mercredi en demi-finale aller de la Coupe du Roi, l’ancien prodige de Flamengo a notamment déclaré à Real Madrid TV : « je veux entrer dans l’histoire du Real Madrid. Samedi, je vais disputer mon 300e match (contre le Betis Séville) et j’espère atteindre les 400, 500 matchs avec ce club. C’est un sentiment inexplicable d’être capitaine du meilleur club du monde pour la première fois à 24 ans. » Une réponse très claire à l’endroit du PSG et de son président Nasser Al-Khelaïfi.