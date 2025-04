PSG : Après Nantes, Nasser Al-Khelaïfi pique une vive colère

Après le match nul du PSG contre le FC Nantes, mardi soir, en match en retard de la 29e journée de Ligue 1, Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, a pondu un communiqué pour exprimer une certaine colère.

PSG : Le Qatar insulté par les supporters du FC Nantes

Mardi soir, avant le match entre le FC Nantes et le PSG, plusieurs banderoles virulentes ont visé la Ligue de Football Professionnel (LFP) et le Paris Saint-Germain. Les membres de la Brigade Loire ont notamment déployé la banderole suivante dans leur tribune : « Match décalé = la LFP se couche encore devant le PSG. Et on prend un sacré Doha dans le cul. »

Pour rappel, le PSG, qui devait initialement jouer contre les Canaris entre les deux quarts de finale de Champions League contre Aston Villa, avait demandé à la LFP de reporter ce match à Nantes pour mieux préparer son match retour face aux Villans, ce que le FCN avait peu apprécié à l’époque.

Durant la rencontre, plusieurs chants insultants visant Nasser Al-Khelaïfi, le PSG et la LFP ont également été entonnés et l’arbitre n’a pas arrêté le match. Le Paris Saint-Germain n’a pas du tout apprécié ces injures à son endroit et à l’égard de son actionnaire majoritaire, le Qatar.

Le PSG dénonce les insultes contre le Qatar

Dans un communiqué diffusé après le match, le PSG a condamné ces agissements. D’après le club de la capitale, ces banderoles ont été accompagnées de chants injurieux, dont certains à l’encontre de Nasser al-Khelaïfi. En plus de condamner « avec la plus grande fermeté les messages et chants injurieux et discriminatoires », le PSG a pris position mardi en fin de soirée en publiant un communiqué sur ses réseaux sociaux.

« Ces propos participent à un amalgame inacceptable, totalement étranger à l’esprit de compétition et aux valeurs du sport. Le Paris-Saint-Germain rappelle son attachement absolu au respect des personnes, au refus de toute forme de haine ou de stigmatisation, et au bon déroulement des compétitions dans un climat serein », a notamment écrit le club de Nasser Al-Khelaïfi.