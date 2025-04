OM Mercato : Grosse désillusion pour un calibre en défense

Soucieux de renforcer son arrière garde lors du prochain mercato estival, l’OM va devoir revoir ses plans concernant un calibre de Bundesliga. Explications.

OM Mercato : Un international allemand ciblé pour cet été ?

Le nom d’Aymeric Laporte est évoqué depuis plusieurs mois déjà, mais les dirigeants de l’OM travailleraient aussi sur d’autres profils pour renforcer une défense centrale aux abois cette saison. Récemment, la presse allemande a ainsi annoncé un intérêt du club olympien pour Jonathan Tah. Après dix ans de bons et loyaux services, le joueur de 29 ans a annoncé son départ du Bayer Leverkusen au terme de la saison.

« Le club est au courant. Et tout a été communiqué très ouvertement de ma part, comme depuis le début. Il y a eu un moment, où j’ai pris la décision de ne pas prolonger mon contrat et de ne pas rester ici, et ça n’a pas changé depuis », a déclaré le protégé de Xabi Alonso au micro de Kicker.

Sous contrat jusqu’au 30 juin à venir, l’international allemand s’apprête donc à faire ses adieux aux supporters du Bayer Leverkusen. Associé au FC Barcelone depuis un certain moment, Jonathan Tah serait aussi sur les tablettes de Pablo Longoria et Medhi Benatia.

À la recherche d’un défenseur expérimenté, l’OM verrait en Tah le profil idéal pour stabiliser le secteur offensif la saison prochaine. Surtout qu’il n’y aura aucune indemnité de transfert à verser pour le recruter. Cependant, l’affaire déjà comprise pour le club français.

Jonathan Tah déjà promis au Bayern Munich ?

Considéré comme l’un des meilleurs à son poste en Bundesliga, Jonathan Tah pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato estival. Placé dans le collimateur du Barça et de l’Olympique de Marseille, le natif de Hamburg pourrait finalement décider de poursuivre l’aventure dans son pays, sous les couleurs du Bayern Munich. En tout cas, c’est le voeu de la légende bavaroise Lothar Matthaus, qui conseille clairement à Vincent Kompany de virer Kim Min-jae afin de faire venir Jonathan Tah.

Photo : Jonathan Tah

« Je vois une possibilité pour lui en Bundesliga. Le Bayern a commis une erreur l’été dernier en ne recrutant pas Tah. Mais peut-être décidera-t-il de revenir au Bayern cet été ? La défense du FCB est en cours de construction. Il y a beaucoup d’incertitudes. Le Bayern n’est pas satisfait de Kim, même si je l’apprécie en tant que défenseur central. Mais il pourrait avoir besoin d’un leader à ses côtés. Tah en serait un.

Si j’avais mon mot à dire au Bayern, j’aurais besoin du meilleur, et Tah est l’un des meilleurs. Je considérerais sans hésiter Tah », a lancé Lothar Matthaus au micro de Sky Deutschland. Un appel qui pourrait totalement ruiner les espoirs de l’OM dans ce dossier. La direction bavaroise ayant déjà tenté de recruter Jonathan Tah l’été passé.

