Coup de théâtre : Le PSG proche de boucler un transfert au Barça ?

Pour compenser le départ de Milan Skriniar, qui pourrait rejoindre les rangs de Galatasaray cet hiver, le PSG pourrait frapper un très gros coup au Barça dans les mois à venir. Explications.

Devenu indésirable aux yeux de Luis Enrique, Milan Skriniar se rapprocherait sérieusement d’un transfert en Turquie. Selon le journal Fotomac, l’international slovaque aurait trouvé un accord contractuel avec Galatasaray, qui doit désormais s’entendre avec le PSG pour boucler l’opération.

Un départ qui devrait obliger le club de la capitale française à recruter un nouveau défenseur central pour renforcer le collectif. Dans cette optique, le Paris SG serait sur le point de s’attacher les services d’un cadre du FC Barcelone. En effet, selon les dernières informations de Don Balon, le champion de France semble avoir jeté son dévolu sur Ronald Araujo.

Le site espagnol précise même que le président parisien, Nasser Al-Khelaïfi, serait personnellement actif sur ce dossier et aurait déjà rencontré l’entourage du joueur de 25 ans à plusieurs reprises ces derniers jours. L’affaire pourrait même se régler rapidement puisque les Blaugranas ne font plus de Ronald Araujo une priorité.

Le Barça « n’accorde plus la priorité à la prolongation du contrat de Ronald Araujo »

La direction de Barcelone a planifié son budget de manière à devoir réaliser des ventes de joueurs. Les Catalans visent à tirer profit des transferts. Le directeur sportif, Deco, a été informé que le budget prévoit 80 millions d’euros de recettes, mais il est souhaitable d’en générer davantage. D’après Don Balon, il n’y aura pas de révolution cet hiver.

La direction de Barcelone comprend qu’il est nécessaire de permettre à Hansi Flick de terminer la saison avec un effectif suffisant à chaque poste. Cependant, une vente massive sera inévitable cet été. Selon la publication, le club culé souhaite principalement se séparer de joueurs évoluant en défense centrale et au milieu de terrain. Eric Garcia, Andreas Christensen, Frenkie de Jong et Pablo Torre pourraient donc quitter le club.

Photo : Ronald Araujo

Ansu Fati, autrefois présenté comme le successeur de Lionel Messi et héritier du numéro 10, est également sur la liste des transferts. Tout comme Ronald Araujo. À en croire le journaliste Juan Jimenez du média Diario AS, le club catalan ne considère plus la prolongation de l’international uruguayen comme une priorité.

Satisfait des performances de Pau Cubarsi, Inigo Martinez, et l’arrivée potentielle de Jonathan Tah la saison prochaine pour renforcer la concurrence à ce poste, le Barça serait ouvert à une vente d’Araujo l’été prochain. Évalué à 70 millions d’euros par Transfermarkt, le compatriote d’Edinson Cavani pourrait donc faire l’objet d’une offre du PSG dans les mois à venir. Affaire à suivre…