Stade Rennais : Grosse inquiétude à Rennes avant Lyon

Trois joueurs du Stade Rennais ont manqué l’entraînement ce jeudi. L’un est forfait et deux sont incertains pour le déplacement à Lyon.

Stade Rennais : Deux cadres du SRFC incertains avant Lyon

Le Stade Rennais se déplace au Groupama Stadium ce samedi pour affronter l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. Les Rouge et Noir n’ont plus rien à jouer cette saison. Le club breton a déjà réussi son maintien dans l’élite et s’installe dans le ventre mou du classement (10e) en Ligue 1.

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, pourrait être privé de certains joueurs pour cette affiche. Trois joueurs ont manqué l’entraînement ce jeudi à la Piverdière. Il s’agit de Lorenz Assignon, Ayanda Sishuba et Kader Meïté.

Ayanda Sishuba, blessé aux ischio-jambiers lors du derby contre le FC Nantes (2-1), est d’ores et déjà forfait pour le choc contre Lyon. C’est un coup dur pour le jeune milieu qui a montré de belles qualités ces dernières semaines. Lorenz Assignon, lui, a été ménagé en raison d’une gêne au pubis.

Selon le technicien rennais, il n’y a pas trop d’inquiétude pour le défenseur togolais. Il sera disponible pour affronter les Gones. Quant à Kader Meïté, son absence n’est pas liée à des pépins physiques, mais à d’autres raisons personnelles.