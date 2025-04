Mercato Stade Rennais : Beye assène un coup au LOSC !

Un phénomène canadien est sur les tablettes du LOSC et du Stade Rennais en vue du prochain mercato estival. Ces deux formations préparent une offre pour le joueur.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye déclare la guerre au LOSC

Le LOSC et le Stade Rennais s’arrachent une pépite en Belgique à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Ces formations de Ligue 1 cherchent toutes deux à renforcer leur effectif et auraient jeté leur dévolu sur le serial buteur canadien, Promise David, selon les informations de Jeunes Footeux. Ce jeune crack évolue actuellement sous les couleurs de l’Union Saint-Gilloise en Belgique et trouve régulièrement le chemin des filets.

Le LOSC cible Promise David afin de compenser le potentiel départ de son prolifique buteur Jonathan David. Ce dernier est en fin de contrat en juin et n’a pas encore prolongé son bail. Le patron des Dogues, Olivier Létang, fait le forcing pour le conserver, mais le Canadien cherche une nouvelle destination.

Les dirigeants lillois ont alors coché le nom de son compatriote Promise David pour devenir le futur roi de Lille. Cette saison, le Canadien a déjà inscrit 21 buts et délivré 5 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues avec l’Union Saint-Gilloise. Mais les Lillois doivent faire face à la rude concurrence du Stade Rennais.

Le club breton pourrait aussi perdre son attaquant Arnaud Kalimuendo et lorgne déjà Promise David. Cette concurrence pourrait faire grimper le prix du joueur. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande de Promise David est estimée à 6 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Ni le LOSC ni le Stade Rennais n’a formulé d’offre concrète pour le joueur. Les dirigeants de l’Union Saint-Gilloise n’ont pas non plus ouvert la porte au départ de leur pépite.