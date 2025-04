OL : Critiqué, Fonseca répond cash avant le Stade Rennais

Sous le feu des critiques après l’élimination de l’OL à Manchester en Ligue Europa et la défaite à Saint-Etienne lors du derby, Paulo Fonseca a répondu sans détour à ses détracteurs, avant le match contre le Stade Rennais.

Après Manchester et Saint-Etienne, Fonseca : « Il faut accepter les critiques, c’est normal »

Paulo Fonseca va tenter de remettre l’OL sur les rails après son élimination en quarts de finale de la Coupe d’Europe et sa défaite lors du derby contre l’ASSE. Ce sera contre le Stade Rennais au Groupama Stadium, samedi à 21h05, lors de la 31e journée de Ligue 1.

Lisez aussi : L’OL en train de sombrer après Manchester et le derby contre l’ASSE !

À voir Transfert : L’OM tient son grand défenseur, accord conclu

Avant cette rencontre, l’entraîneur de l’OL est sévèrement critiqué pour ses choix lors de la double confrontation contre Manchester United, notamment la titularisation de Paul Akouokou. On lui reproche également de ne pas avoir réussi à calmer son équipe qui menait (2-4) à 10 minutes de la fin du match, avant de se faire renverser naïvement par les Red Devils (5-4) lors du match retour décisif.

Assommé par l’élimination aux portes de la demi-finale de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais n’a pas su réagir lors du derby à Geoffroy-Guichard et s’est de nouveau incliné (2-1). Cette défaite a relégué l’équipe de Paulo Fonseca à la 6e place de Ligue 1, alors qu’elle était initialement au pied du podium.

Lisez aussi : L’OL en danger : Plus le droit à l’erreur dans la course à la C1 !

Mais pour l’entraîneur lyonnais, il n’est pas nécessaire de se braquer contre ses détracteurs. « Il faut accepter les critiques, c’est normal dans le football. Si on ne veut pas être critiqué, il ne faut pas faire ce métier », a-t-il répondu en évitant de relancer la polémique. « Quand on gagne, tout va bien, et quand on perd, tout va mal. Il faut garder de l’équilibre », a-t-il ajouté.

À voir Mercato PSG : Chelsea fixe le tarif pour Andrey Santos !

Le coach de Lyon peut-il éteindre l’incendie face au Stade Rennais ?

L’essentiel pour Paulo Fonseca désormais, ce sont les quatre derniers matchs, à commencer par celui face au Stade Rennais à Décines. « On doit tirer des leçons des moments difficiles, mais aussi des bons moments. Ce n’est pas parce qu’on gagne que tout est parfait, ni l’inverse. Il faut tourner la page et continuer », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Lisez ausi : Frustration : L’OL se sent piégé après la défaite face à l’ASSE

Avant ce match capital contre le SRFC dans le sprint final, les supporters de l’OL mettent déjà la pression sur le technicien portugais. Ils ont déployé une banderole à l’entrée du Centre d’entraînement du club, sur laquelle ils ont écrit un message alarmant : « De la fierté à la honte, quatre matchs pour le podium ».